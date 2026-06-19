Judith Rakers pausiert Social Media wegen Trauer um Pferd

Judith Rakers (50) hat sich nach einer ungewohnten Funkstille in den sozialen Medien bei ihren Fans zurückgemeldet – und den Grund dafür mitgeteilt: Die Moderatorin trauert um ihr Pferd Carlson, das sie nun gehen lassen musste. Gegenüber ihren Instagram-Followern schrieb die Tierliebhaberin, dass es "ruhig hier auf der Seite" geworden sei, "weil ich meinen kleinen Carlson gehen lassen musste." Der Hengst wurde 19 Jahre alt. Zu ihren Worten teilte Judith auf Social Media zahlreiche Fotos, die sie gemeinsam mit dem Tier zeigen. In ihrem Beitrag schildert die Moderatorin, wie schwer Carlsons Leben von Anfang an war. "Schon mit sechs Jahren hatte er sich auf der Weide beim Toben so schwer verletzt, dass viele Operationen folgten", schreibt sie.

Da keine Behandlung dauerhaft helfen konnte, durfte er bereits vor zehn Jahren in Rente gehen und seinen Lebensabend in einer sogenannten Gnadenbrot-Herde verbringen. Zuletzt verschlechterte sich sein Zustand jedoch so sehr, dass der Tierarzt zur Einschläferung riet. "Er lahmte und humpelte über die Weide, aber er hatte Lebensfreude. Bis es nicht mehr ging, er gar nicht mehr auftreten konnte und der Tierarzt sagte, dass wir ihn nun endgültig gehen lassen müssen", schreibt Judith. In einem emotionalen Abschiedsgruß fügte sie hinzu: "RIP, kleiner Carlson mit dem großen Springvermögen. Omakatze Luzi und Juri warten schon auf dich – und irgendwann komme ich nach und dann galoppieren wir über den Regenbogen."

Viele ihrer Follower reagierten tief bewegt auf den Post und sprachen der Moderatorin ihr Mitgefühl aus. "So traurig, aber so gut geschrieben", kommentierte ein Nutzer. "Dir jetzt ganz viel Kraft", schrieb ein anderer. Einige Fans teilten dabei auch eigene Erfahrungen mit dem Verlust geliebter Tiere. "Es ist furchtbar, ganz furchtbar, ein geliebtes Tier zu verlieren", meldete sich eine Kommentatorin zu Wort. Judith ist seit Jahren für ihre Leidenschaft für Tiere und das Landleben bekannt und gewährt ihren Followern auf Social Media regelmäßig persönliche Einblicke in ihren Alltag.

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Instagram / judith_rakers Judith Rakers und ihr Pferd Carlson

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Instagram / judith_rakers Judith Rakers und ihr Pferd Carlson

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