Von Shonda Rhimes: "Grey's Anatomy" bekommt Texas-Spin-off

Das Grey's Anatomy-Universum wächst weiter: ABC hat ein neues Spin-off der Kultserie bestellt, das in einem ländlichen medizinischen Zentrum in Westtexas angesiedelt sein wird. Die Serie wurde als Straight-to-Series-Order in Auftrag gegeben und soll Mitte 2027 anlaufen. Entwickelt wird das Projekt von "Grey's Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhimes (56) gemeinsam mit der aktuellen Showrunnerin Meg Marinis. Das berichtet Deadline. Auch Seriendarstellerin und ausführende Produzentin Ellen Pompeo (56) ist an Bord. Im Mittelpunkt der neuen Produktion steht ein Team in einem abgelegenen Krankenhaus in Westtexas – beschrieben als letzte Anlaufstelle für medizinische Versorgung inmitten einer weitgehend menschenleeren Landschaft.

Das Spin-off markiert gleich in mehrfacher Hinsicht Neuland für die Franchise: Es ist der erste Ableger, der nicht an der Westküste oder in einer Großstadt spielt – und erstmals wird keine bestehende Hauptfigur aus der Originalserie im Mittelpunkt stehen. Eine Verbindung zur Mutterserie soll es dennoch geben: Berichten zufolge könnte Debbie Allens (76) Figur Catherine Fox die Brücke zwischen beiden Serien schlagen. "Ich bin unglaublich aufgeregt, das 'Grey's Anatomy'-Universum zu erweitern", wird Marinis von Deadline zitiert. "Diese Möglichkeit wird neue Charaktere und Geschichten zum Leben erwecken, die dasselbe Herz, dieselbe Emotionalität und denselben Zusammenhalt verkörpern, den das Publikum seit mehr als zwei Jahrzehnten an 'Grey's' liebt – angesiedelt in meinem Heimatstaat Texas."

Das neue Spin-off ist bereits das vierte Projekt der "Grey's Anatomy"-Franchise nach der Originalserie sowie den Ablegerserien Private Practice und "Station 19". Letztere lief sieben Staffeln und endete im Mai 2024. Für Shonda ist es die erste Episode der Franchise, bei der sie seit dem Tod von Derek Shepherd in Staffel 11 wieder als Autorin tätig ist. Die Originalserie selbst befindet sich derweil auf Erfolgskurs: Die 22. Staffel erreichte zum Abschluss fast sechs Millionen Zuschauer. Für Staffel 23, die ebenfalls in der Saison 2026/2027 auf ABC laufen wird, gilt allerdings, dass der Episodenumfang aus Budgetgründen voraussichtlich geringer ausfallen wird als in den vergangenen beiden Staffeln, in denen jeweils 18 Folgen produziert wurden.

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Getty Images Ellen Pompeo und Shonda Rhimes

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Getty Images Debbie Allen

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Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy"