Jack Whitehall und Nina Dobrev spielen heimlich Geschiedene

Jack Whitehall (38) und Nina Dobrev (37) werden demnächst gemeinsam als Ehepaar vor der Kamera stehen. In der romantischen Komödie "Honeymooners" verkörpern sie Freddy und Cleo, ein Londoner Paar, das sich heimlich scheiden ließ und künftig nur noch befreundet sein möchte. Wie Deadline berichtet, macht ihnen jedoch ein unerwartetes Geschenk einen Strich durch die Rechnung: Ihre Familien überraschen sie mit einer vermeintlichen Traumhochzeitsreise nach Italien. Da niemand von der Trennung weiß, sehen sich Freddy und Cleo gezwungen, die Reise gemeinsam anzutreten. Die Situation wird noch komplizierter, als auch Freddys Eltern Marty und Julie sowie Cleos Mutter Rose beschließen, sie zu begleiten. Die Dreharbeiten zu der turbulenten Familienreise sollen im ersten Quartal 2027 direkt in Italien beginnen.

Die Geschichte spielt auf einem idyllischen Weingut vor den Toren Roms. Dort entwickelt sich die vermeintlich unkomplizierte Trennung der beiden immer mehr zum Chaos. Wie aus der Inhaltsbeschreibung hervorgeht, kommen im Laufe des Aufenthalts lange gehütete Geheimnisse ans Licht. Gleichzeitig sorgen unerwartete Gefühle und zunehmend komplizierte Loyalitäten für Spannungen, die den gemeinsamen Familienurlaub zu sprengen drohen. Auch die Rollen von Freddys Eltern sind bereits besetzt: Greg Kinnear (63) spielt seinen Vater Marty, während Andie MacDowell (68), die im wahren Leben zweifache Großmutter ist, als Mutter Julie zu sehen sein wird. Wer Cleos Mutter Rose verkörpert, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Regisseur Daryl Wein bezeichnet das Projekt als humorvolle, warmherzige und überraschende Liebeskomödie. Im Mittelpunkt stünden zweite Chancen und die Frage, ob die Liebe manchmal gerade dort wartet, wo man sie am wenigsten vermutet.

Im Mittelpunkt von "Honeymooners" steht allerdings nicht allein die Beziehung der beiden Hauptfiguren. Die Komödie soll die turbulenten und unberechenbaren Facetten der Liebe über mehrere Generationen hinweg beleuchten. Freddy und Cleo halten ihre Scheidung zunächst vor ihren Familien geheim und sehen sich selbst längst nur noch als beste Freunde. Der gemeinsame Urlaub bringt jedoch nicht nur ihre Freundschaft durcheinander, sondern stellt auch die Beziehungen innerhalb der gesamten Familie auf die Probe. Gegenüber Deadline beschrieb Regisseur Daryl Wein seine Idee für den Film folgendermaßen: "Es geht um die chaotische, unvorhersehbare Natur der Liebe in jedem Alter und um die absurden Anstrengungen, die wir unternehmen, um an ihr festzuhalten – vor der atemberaubenden Kulisse Italiens." Damit verknüpft die romantische Komödie die Geschichte des heimlich geschiedenen Paares mit den eigenen Liebesgeschichten und Verwicklungen der Elterngeneration.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jack Whitehall und Nina Dobrev

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Getty Images Jack Whitehall als Brit Awards-Moderator im März 2025 in London

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