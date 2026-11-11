Nicola Coughlan wollte "I Am Helen"-Dreharbeiten abbrechen

Nicola Coughlan (39) hätte die Dreharbeiten zu ihrem neuesten Projekt offenbar am liebsten vorzeitig beendet. In "I Am Helen", einer neuen Folge der Anthologieserie von Channel 4, übernimmt die Schauspielerin die Titelrolle. Helen ist seit fünf Jahren mit Steve zusammen, gespielt von Joe Cole. Doch ihre Beziehung wird zunehmend von Kontrolle und emotionalem Missbrauch geprägt. Wie Nicola nun in der "The Graham Norton Show" erzählte, setzte ihr die Arbeit an dem Drama erheblich zu. Neben dem schwierigen Thema machte ihr vor allem die besondere Arbeitsweise am Set zu schaffen: Sämtliche Szenen wurden improvisiert. Wie belastend die Dreharbeiten für sie waren, schilderte die Bridgerton-Darstellerin in der Talkshow offen: "Mir war jeden Tag vor Nervosität schlecht, und ich dachte: 'Wann kann ich aufhören? Ich will nach Hause.'" Die Anspannung begleitete sie nach eigenen Angaben während der gesamten Produktion.

Ein klassisches Drehbuch gab es für "I Am Helen" nicht. Diese ungewöhnliche Arbeitsweise stellte Nicola nach eigener Aussage vor eine besondere Herausforderung. Auch das schwere Thema verlangte ihr einiges ab. Während der Dreharbeiten konnte sie selbst kaum abschätzen, wie das fertige Drama letztlich aussehen würde. Als sie sich die Szenen später ansah, sei das für sie eine merkwürdige Erfahrung gewesen. Trotz der Strapazen zog Nicola in der Talkshow ein positives Fazit: "Es war ziemlich verrückt und eine ganz andere Arbeitsweise. Eine wirklich intensive, aber großartige Erfahrung." In der Geschichte gerät Steve im Internet zunehmend unter den Einfluss sogenannter Manosphere-Inhalte. Sein Verhalten gegenüber Helen verändert sich dadurch immer stärker: Er beleidigt sie, schüchtert sie ein und manipuliert sie emotional. Die Beziehung zerbricht zunehmend an seinem Verhalten.

"I Am Helen" ist die erste neue Geschichte der preisgekrönten "I Am"-Reihe seit 2022. Jede Folge der Anthologieserie erzählt eine eigenständige Geschichte aus dem Leben einer Frau. Dabei greift das Format unterschiedliche Themen auf, darunter psychische Gesundheit, toxische Beziehungen und das Älterwerden. In "I Am Ruth" stand Kate Winslet (51) gemeinsam mit ihrer Tochter Mia Threapleton (26) vor der Kamera. Auch in der Serie spielten die beiden Mutter und Tochter. Ihre Beziehung ist von großen Spannungen geprägt, während das Drama zugleich die Auswirkungen sozialer Medien auf die psychische Gesundheit thematisiert. Kate wurde für ihre Darstellung mit einem BAFTA TV Award ausgezeichnet. Mit Nicola, die unlängst bereits beim Dreh einer Netflix-Serie ihre Komfortzone überschritten hatte, übernimmt nun eine weitere bekannte Schauspielerin die Hauptrolle in der Reihe.

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Getty Images Nicola Coughlan bei den Bafta Television Awards am 11. Mai 2025 in der Royal Festival Hall in London

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Getty Images Nicola Coughlan, Februar 2025

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