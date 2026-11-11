Redos Frauenvergleich macht "Promihof"-Vanessa wütend

Beim gemeinsamen Frühstück auf dem Promihof bringt René "Redo" Dost (58) das Liebesdreieck um Kevin Njie (30), Vanessa Brahimi und Julia Römmelt (32) zur Sprache. Zunächst fragt er Kevin, wie er zu den beiden Frauen steht. Als der Sportler sich bedeckt hält, wendet sich Redo an Julia. Die erzählt, Kevin habe ihr versichert, dass sie seine Nummer eins sei. Egal, was passiere, am Ende werde er immer zu ihr zurückkehren. Mit leiser Stimme bestätigt Kevin in der Show: "Julia ist die Nummer eins." Redo legt daraufhin mit einem Vergleich nach: Prinzessinnen gebe es viele, Königinnen seien dagegen selten.

Vanessa fühlt sich durch den Spruch vor allen anderen zur zweiten Wahl gemacht. "Da kriegst du erst mal eine Klatsche in die Fresse vor versammelter Mannschaft", beschreibt sie den Moment in der Sendung. Auch Suki Tegan und weitere Mitbewohner mischen sich ein und finden Redos Vergleich unangebracht. Vanessa macht klar, dass sie sich auf eine solche Rangfolge nicht einlassen will: "Für mich gibt's keine Nummer eins und Nummer zwei, für mich ist es in Ordnung, wenn jemand die Nummer eins ist, aber ich bin nicht die Nummer zwei und da bin ich dann raus."

Wie sehr ihr die Situation zusetzt, räumt Vanessa in der Show offen ein: "Natürlich macht das was mit mir, ich bin komplett überfordert mit meinen Gefühlen." Dass Kevin Julia an erster Stelle sieht, könne sie akzeptieren. Was sie verletzt habe, sei die Art gewesen, wie Redo sie vor den anderen als zweite Wahl dargestellt habe. "Das war sehr abwertend", sagt Vanessa über den Vergleich und fügt hinzu: "Eine Frau vor versammelter Gruppe so abzuwerten, geht gar nicht."

Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: René Dost und Vanessa Brahimi

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RTLZWEI Die "Promihof"-Teilnehmer sitzen zusammen am Frühstücktisch

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