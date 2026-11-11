John Lydon macht Aufmerksamkeit seit Tod seiner Frau Angst

John Lydon (70) fühlt sich von den Annäherungsversuchen anderer Frauen überfordert. Seit seine Ehefrau Nora Forster 2023 gestorben ist, erlebt der frühere Sex-Pistols-Frontmann immer wieder weibliche Avancen. Besonders Frauen, die in seiner Gegenwart weinen und ihn umsorgen möchten, verunsichern den heute 70-Jährigen. Im Gespräch mit dem Daily Telegraph wurde der Musiker gefragt, ob Frauen mit ihm flirten. Darauf antwortete er offen: "Ja, und es ist ein bisschen beängstigend. Das ist es wirklich, weil es Frauen sind, die um mich weinen und mich bemuttern wollen. Das ist nicht das, was ich will." Gerade Mitleid und Fürsorge von Verehrerinnen schrecken den Sänger also ab. Dennoch schließt John eine neue Liebe inzwischen nicht mehr grundsätzlich aus. Damit klingt er heute deutlich anders als in der ersten Zeit nach Noras Tod im Jahr 2023. Aktiv auf Partnersuche ist der Sänger allerdings nicht.

Kurz nachdem er seine langjährige Partnerin verloren hatte, hatte John noch gesagt, er werde wahrscheinlich nie wieder lieben können. Heute blickt er anders auf diese Aussage und versteht sie eher als Reaktion auf seine damalige Verzweiflung. Gegenüber dem Daily Telegraph erklärte er: "Ich glaube, das war ein Schrei der Verzweiflung. Ich weiß es nicht, aber ich ziehe nicht los, um an den falschen Orten nach Liebe zu suchen – obwohl schmutzige Leute mir ständig ihre Hintern entgegenstrecken." Damit lässt der Sänger die Möglichkeit einer neuen Beziehung zwar offen, sucht jedoch nicht gezielt danach. Die Aufmerksamkeit, die ihm momentan von Frauen entgegengebracht wird, empfindet er auch nicht als angenehm. Seine Zurückhaltung steht auch im Zusammenhang mit der langen gemeinsamen Geschichte des Ehepaares. Nora war an Alzheimer erkrankt, und John hatte sie über lange Zeit hinweg selbst gepflegt, bis sie 2023 starb. Diese intensive Zeit und die anschließende Trauer prägen bis heute, wie er mit emotionaler und körperlicher Nähe umgeht.

Nora hatte aus einer früheren Beziehung ihre Tochter Ariane mit in die Ehe gebracht. Arianna wurde später unter dem Namen Ari Up als Frontfrau der Band The Slits bekannt. Gemeinsame Kinder bekamen Nora und John nicht. Rückblickend räumt der Musiker ein, dass er sich damals nicht in der Lage gesehen habe, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Zudem sprach er über eine Abtreibung, die seine Frau durchstehen musste. "Ich war nicht in der Lage, ein richtiger Vater zu sein. [Nora] musste den Schmerz einer Abtreibung durchmachen, die einen Fleck auf deiner Seele hinterlässt, auf unser beider Seelen. Das muss man einfach akzeptieren", sagte John dem Daily Telegraph. Seine Entscheidung begründete John mit dem Leben, das das Paar damals führte. Dazu stellte er klar: "Bring keinen weiteren Menschen in einen ohnehin schon chaotischen Lebensstil und erwarte, dass sich alles zum Besten für das Kind entwickelt."

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Imago John Lydon von P.I.L. beim Riot Fest in Chicago am 19. September 2026

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Getty Images Nora Forster und John Lydon im Oktober 2013

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