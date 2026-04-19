Andie MacDowell verrät: Enkel lieben ihre "energische Nana"

Die Enkelkinder von Andie MacDowell (67) sind Fans ihrer Oma – und das hat einen ganz bestimmten Grund. Die Schauspielerin war dem Magazin People zufolge anlässlich der letzten Staffel ihrer Serie "The Way Home" zu Gast in der US-amerikanischen TV-Show "Today" und plauderte dort offen darüber, wie sie die Beziehung zu ihren zwei Enkeln pflegt. Ihr Geheimnis: FaceTime und eine gehörige Portion Energie. "Ich mache sehr viel FaceTime. Und ich bin unglaublich ausdrucksstark", erklärte sie in der Show. "Meine Schwiegertochter ist wirklich eher ruhig, und meine Tochter ist auch ruhig. Deshalb finden meine Enkelkinder mich fabelhaft."

Die beiden Kleinen, von denen sie so schwärmt, sind Cozette, die Tochter von Andies Sohn Justin Qualley, sowie Baby Bluebell, die Tochter ihrer Tochter Rainey Qualley (37). Bluebell kam im Dezember 2024 zur Welt – Rainey verkündete das Neugeborene damals mit zärtlichen Stillfotos auf Instagram. Heute nennen beide Enkel die Schauspielerin "Nana" – wobei Andie einräumte, dass sie sich selbst schon mal mit einem besonderen Kosenamen schmückt: "Manchmal sage ich, ich bin Sweet Pie Nana. Und ich sage: 'Du bist mein Sweetie Pie Cozette!' Das ist so schön. Es macht so viel Spaß", schwärmte sie.

Interessant ist auch, dass Cozette ihrer Großmutter früher einen ganz eigenwilligen Namen gegeben hatte. Wie Andie vor Kurzem gegenüber dem Magazin verriet, nannte das kleine Mädchen sie bei einem Besuch einfach "Gaga". "Sie rief mich beharrlich Gaga, also war ich damit einverstanden", erzählte Andie lachend – und fügte hinzu: "Wie auch immer sie mich nennen wollen, sie können mich so nennen." Nur einen Namen schließt die Schauspielerin kategorisch aus: "Nur nicht Oma. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe: Oma ist gestrichen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Andie MacDowell, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Andie MacDowell auf dem 77. Filmfestival Cannes im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Andie MacDowell und Rainey Qualley, März 2023