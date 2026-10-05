Jenke von Wilmsdorff & Sohn testen Wege aus Schlaflosigkeit

Jenke von Wilmsdorff (60) wagt den nächsten radikalen Selbstversuch – und holt sich dafür familiäre Verstärkung auf den Bildschirm: seinen Sohn Jánik. Zusammen wollen die beiden ihren quälenden Schlafproblemen endlich den Kampf ansagen. Für die ProSieben-Dokumentation "JENKE. Experiment. Schlaflos – Wie uns schlechter Schlaf krank macht" testete das Duo über sechs Monate lang die verschiedensten Methoden. Das Spektrum reichte von neuen Schlafgewohnheiten und einem speziell geneigten Bett über diverse Einschlafhilfen bis hin zu einem chirurgischen Eingriff am Zungenband. Das Fazit nach der langen Testphase fällt am Ende erstaunlich simpel aus. "Was guter Schlaf kostet? Gott sei Dank, positiv überraschend: Sehr, sehr wenig bis gar nichts", verriet der Moderator. Zu sehen ist das Selbstexperiment am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Wie viele Menschen das Thema betrifft, ordnete Jenke gegenüber dem Sender ebenfalls ein: "Jeder Dritte in Deutschland gibt an, Einschlaf- oder Durchschlafprobleme zu haben." Zudem schliefen 40 Prozent weniger als sieben Stunden – Fachleute empfehlen mindestens sieben, besser acht oder neun. Jeder Vierte greife außerdem zu verschreibungspflichtigen Schlafmitteln. Auch die beiden Protagonisten selbst hatten einiges aufzuholen, wie Jánik schilderte: "Wir sind beide mit ziemlich schlechtem Schlaf gestartet, haben viel ausprobiert und dabei unglaublich viel gelernt. Für uns haben wir das Problem des schlechten Schlafs tatsächlich gelöst." Die Ergebnisse dieses radikalen Tests und die wirksamsten Schlaftipps werden in der Dokumentation enthüllt. Direkt im Anschluss, ab 22:45 Uhr, übernimmt Viviane Geppert (35) mit der Live-Runde "JENKE. Live. Der Talk danach". In der Sendung vertiefen Jenke und Jánik die Thematik gemeinsam mit dem Schlafmediziner Dr. Michael Feld und der Frauenärztin Sabine Gail. Auf der Agenda stehen neben den drängendsten Zuschauerfragen auch medizinische Schwerpunkte wie Melatoninpräparate, der Nutzen von Fitnesstrackern sowie der Einfluss von Stillzeit und Wechseljahren auf die nächtliche Ruhe.

Es ist nicht das erste Mal, dass Vater und Sohn sich gemeinsam einem Gesundheitsthema widmen. Für ein "Longevity"-Projekt gingen die beiden bereits der Frage nach, wie ein möglichst langes und gesundes Leben gelingen kann. Die medizinische Untersuchung im Zuge des Selbstversuchs lieferte dem Journalisten eine Schockdiagnose: Die Laborwerte waren mehr als besorgniserregend. Neben einem deutlich erhöhten Blutdruck stellten die Mediziner eine Insulinresistenz sowie Prädiabetes fest. Der behandelnde Arzt fand klare Worte und warnte Jenke eindringlich vor dem akut gestiegenen Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Beim neuen Projekt treten die beiden nun nicht als Reporter und Begleiter auf, sondern starten beide mit demselben Problem – und suchen Seite an Seite nach Lösungen, die sich im Alltag umsetzen lassen.

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Imago Jenke von Wilmsdorff und Janik von Wilmsdorff beim "Kölner Treff", April 2026

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Christoph Hardt / Future Image Jenke von Wilmsdorff im November 2019

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Jenke von Wilmsdorff, Fernsehjournalist

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