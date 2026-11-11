Jessica Delion wäre mit 18 Jahren fast bei OP verblutet

Realitystar Jessica Delion blickt auf einen Moment zurück, in dem sie als Teenager nur knapp dem Tod entkam. Auf Instagram erinnert sie sich an eine Operation, bei der sie mit 18 Jahren beinahe gestorben wäre. "Ich bin mit 18 bei der 'großen OP' fast verblutet, doch ich habe überlebt", schreibt Jessica zu einer Aufnahme von sich. Das Video ist inzwischen nicht mehr auf ihrem Profil zu finden. Um welchen medizinischen Eingriff es sich handelte, erklärt sie in dem Clip nicht ausdrücklich. Es liegt jedoch nahe, dass es um ihre geschlechtsangleichende Operation geht. Im Mittelpunkt des Beitrags steht für die Reality-TV-Bekanntheit vor allem die Tatsache, dass sie die lebensbedrohliche Situation überstanden hat. Deshalb richtet sie sich zu Beginn des Videos mit einer besonderen Botschaft an ihre Community. "Hey, ich bin Jessica und ich will heute mein Leben mit Euch feiern", erklärt sie auf Instagram.

In dem Video geht es nicht nur um die Operation. Sie erinnert auch an mehrere belastende Erlebnisse, die mit ihrer Transidentität zusammenhängen. Dabei zieht sich dieselbe Botschaft durch den ganzen Clip: Sie hat all das überstanden. So berichtet der Realitystar, ihr Vater habe den Kontakt abgebrochen, als sie zwölf Jahre alt gewesen sei. Außerdem habe ihr eine Lehrerin wegen ihres Trans-Hintergrundes eine Schüssel an den Kopf geworfen. Auch aus der eigenen Verwandtschaft habe Jessica Ablehnung erfahren: Der polnische Teil ihrer Familie habe ihr offen mitgeteilt, dass es ihm peinlich sei, mit ihr gemeinsam in einen Supermarkt zu gehen. Am Ende des Reels steht trotzdem eine kämpferische Botschaft: "Ich lebe!" Die Veröffentlichung lässt Jessica dennoch nicht unberührt. In einer anschließenden Instagram-Story zeigt sie sich weinend.

Jessica wusste nach eigenen Angaben bereits mit zwölf Jahren, dass sie als Frau leben möchte, und outete sich in diesem Alter. Ihre Mutter stand ihr auf diesem Weg von Anfang an zur Seite. Ihr Vater hingegen konnte nicht akzeptieren, dass sie ihr Geschlecht angleichen lässt. Der familiäre Bruch hatte weitreichende Folgen: Jessica durfte keinen Kontakt zur neuen Familie ihres Vaters haben und musste sogar ihren Nachnamen ändern. Nach zwölf Jahren Funkstille meldete sich ihr Vater jedoch wieder bei ihr. Für Jessica kam zu diesem Zeitpunkt keine schnelle Annäherung infrage. Ganz ausgeschlossen hat sie eine weitere Chance für ihn allerdings auch nicht. Nach all den schmerzhaften Erfahrungen macht die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem aktuellen Beitrag nun öffentlich, welche Situationen sie in ihrem bisherigen Leben überstanden hat. Zugleich zeigt ihre emotionale Reaktion nach der Veröffentlichung, wie sehr sie die Erinnerungen daran noch aufwühlen.

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Instagram / jessicadelion Jessica Delion, Teilnehmerin bei "Dschungel Divas" 2026

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Instagram / jessicadelion Jessica Delion, Trash-TV-Bekanntheit

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