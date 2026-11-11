Bushido und Anna-Marias Drillinge feiern fünften Geburtstag

Im Hause Ferchichi steht heute ein großes Jubiläum an: Die Drillinge Leonora, Naima und Amaya feiern ihren fünften Geburtstag! Passend dazu nimmt Anna-Maria Ferchichi (44) ihre Follower in ihrer Instagram-Story wieder einmal mit in den Familienalltag. Bereits am frühen Morgen postete sie ein Gruppenbild mit den drei Geburtstagskindern im Fokus – alle drei gekleidet in farblich abgestimmte Outfits in Koralle. Gemeinsam mit ihren Eltern und weiteren Familienmitgliedern posieren sie vor einer farbenfrohen Geburtstagskulisse. Die meisten der Anwesenden strahlen dabei in die Kamera. Auch Bushido (48) ist auf dem Schnappschuss zu sehen und feiert den großen Tag seiner Töchter im Kreis der Familie mit. Die Aufnahme hält einen Moment der gemeinsamen Feier fest.

Auch die Dekoration fällt üppig aus: Im Hintergrund markieren drei riesige goldene Fünfen das neue Lebensjahr der Drillinge, ergänzt durch unzählige Ballons in Rosa und Orange. Ein gelber Geburtstagstisch mit Löwenfiguren macht das farbenfrohe Setting komplett. Für die Aufnahme posierte die Familie auf einem flauschigen Teppich vor hohen Fenstern mit dunklen Vorhängen. Neben Anna-Maria, Bushido und den Drillingen, die die Knutscherei ihrer Eltern "eklig" finden, sind auf dem Bild auch ihre vier anderen Kinder zu sehen. In ihrer Story formulierte die Mutter außerdem Glückwünsche an die drei Mädchen: "Unsere Drillinge werden 5. Alles Gute zum 5. Geburtstag, Leonora, Naima & Amaya."

Leonora, Naima und Amaya sind die jüngsten Kinder im Hause Ferchichi. Insgesamt ist Anna-Maria Mutter von acht Kindern, die Drillinge bilden damit nur einen Teil der großen Familie. Auf dem Geburtstagsbild wird deutlich, wie sehr der familiäre Zusammenhalt an diesem Tag im Vordergrund steht. Die drei Geburtstagskinder haben vorne Platz genommen, während sich die Eltern und Geschwister um sie herum gruppieren. Dank der gleichen Outfits und der abgestimmten Dekoration wird der fünfte Geburtstag der Mädchen als ein großes Gemeinschaftsfest inszeniert. Anstatt jedes Kind separat zu feiern, rückt das Foto die drei Schwestern als geschlossene Einheit in den Fokus. Mit dem Beitrag in ihrer Instagram-Story lässt Anna-Maria ihre Fans an diesem besonderen Moment in ihrem Familienalltag teilhaben.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern am fünften Geburtstag der Drillinge

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

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