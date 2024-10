Lashana Lynch präsentiert ihren Babybauch auf dem Red Carpet

Lashana Lynch (36) hat kürzlich mit ihrem umwerfenden Auftritt auf dem roten Teppich der Premiere von "The Day Of The Jackal" in London für Aufsehen gesorgt: Die Schauspielerin, die erst kürzlich ihre Schwangerschaft öffentlich machte, strahlte in einem schulterfreien, mitternachtsblauen Kleid, das ihren Babybauch perfekt zur Geltung brachte. Mit funkelnden Ohrringen rundete Lashana ihren Look ab. An ihrer Seite war ihr Ehemann Zackary Momoh, der in einem eleganten schwarzen Blazer mit Gürtel auftrat. Auch der Co-Star der neuen britischen Dramaserie, Eddie Redmayne (42), gesellte sich zu den beiden und posierte in einem silbernen Anzug.

Erst vor wenigen Tagen hatte Lashana ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht: Bei der Premiere ihrer neuen Serie "The Day Of The Jackal" in New York trat sie erstmals mit ihrer wachsenden Körpermitte auf. Die 36-Jährige wählte ein langes, enges Kleid mit einem auffälligen Print. "Ich wollte den Look wirklich einfach, eindrucksvoll und effektiv halten. Du musst nicht Zusätzliches an dir tragen, um auf dem roten Teppich atemberaubend zu wirken", verriet die James Bond-Darstellerin zudem in einem Interview mit Vogue. Genaue Details zu ihrem Nachwuchs, wie Geschlecht und Geburtstermin, verriet Lashana jedoch noch nicht.

Bislang schien vor allem ihre Karriere im Vordergrund zu stehen – in dem "James Bond"-Film "Keine Zeit zu sterben" feierte Lashana sogar eine kleine Premiere: An der Seite von Daniel Craig (56) spielte sie die erste weibliche 007-Agentin. "Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das hier wirklich passiert – und dass ich Teil von etwas ganz Revolutionärem bin", freute sie sich in einem späteren Interview mit Harper's Bazaar.

