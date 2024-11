Schwangere Lashana Lynch glänzte in Poloshirt-Cut-Out-Kleid

Lashana Lynch (36) faszinierte ihre Fans am vergangenen Donnerstag in Rom mit einem modischen Hingucker. Bei einem Fototermin zur Premiere der neuen Thriller-Serie "The Day of the Jackal" präsentierte sich der schwangere Filmstar in einem auffälligen Cut-Out-Kleid, dessen Ausschnitte von einem Poloshirt inspiriert sind. Dazu kombinierte sie ein Paar spitze Pumps und dezenten Silberschmuck. Der Fokus lag jedoch voll und ganz auf ihrem Babybauch, den die "Captain Marvel"-Berühmtheit mit ihrem Outfit perfekt in Szene setzte.

Lashana rockte am Premierentag in Rom jedoch nicht nur einen Look: Am Abend brillierte die Beauty auf dem roten Teppich in einem eng anliegenden, bodenlangen, schwarzen Turtelneck-Kleid, das mit einer langen Schleppe versehen war. Begleitet wurde die Schauspielerin von ihrem Ehemann Zackary Momoh, ihrem Co-Star Eddie Redmayne (42) und seiner Frau Hannah Redmayne. Eddie schlüpft in "The Day of the Jackal" in die Rolle eines rücksichtslosen Auftragskillers, der von einer hartnäckigen britischen Geheimdienstoffizierin, gespielt von Lashana, gejagt wird.

Vor wenigen Wochen überraschte Lashana ihre Fans auf dem roten Teppich nicht nur mit einem glamourösen Look – sondern viel mehr mit einer tollen Neuigkeit: Bei der "The Day Of The Jackal"-Premiere in New York im Oktober verkündete die Marvel-Größe ihre Schwangerschaft, als sie mit einer runden Babykugel posierte. In welchem Monat sie ist oder weitere Details darüber, wann die Geburt bevorsteht, behielt sie jedoch für sich.

ActionPress / SIPA USA/SGP Schauspieler Eddie Redmayne und Schauspielerin Lashana Lynch, November 2024 in Rom

Getty Images Lashana Lynch im Oktober 2024

