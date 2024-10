Marvel-Star Lashana Lynch verkündet Babynews auf Red Carpet

Die Premiere der neuen Serie "The Day Of The Jackal" in New York nutzte Lashana Lynch (36), um ihre Fans mit einer besonders niedlichen Neuigkeit zu überraschen: Die Schauspielerin erschien mit einer runden Babykugel auf dem roten Teppich. Die Marvel-Darstellerin erwartet ihr erstes Kind gemeinsam mit ihrem Partner Zackary Momo. Genaue Details, wie zum Beispiel der ungefähre Geburtstermin, sind noch nicht bekannt. Angesichts des Babybauchs scheint die werdende Mama ihr Geheimnis aber einige Monate für sich behalten zu haben.

Ihr Outfit wählte die James Bond-Bekanntheit offensichtlich so, um ihren Bauch perfekt in Szene zu setzen. Ein langes, enges Kleid mit einem auffälligen Print. Bei den Accessoires hielt sie sich sehr zurück, lediglich ein paar schlichte Ohrringe kombinierte Lashana zu ihrem Look. Gegenüber Vogue äußerte sie sich dazu, weshalb sie sich an diesem besonderen Abend für genau dieses Outfit entschieden hat. "Ich wollte den Look wirklich einfach, eindrucksvoll und effektiv halten", erklärte sie und fügte hinzu: "Du musst nicht zusätzliches an dir tragen, um auf dem roten Teppich atemberaubend zu wirken." Wohl vor allem nichts, was von dem schönsten Accessoire einer jeden Schwangeren ablenken könnte.

Für die Britin wird mit dem ersten Kind wohl ein völlig neuer Lebensabschnitt beginnen. In den vergangenen Jahren stand die Karriere der Hollywood-Bekanntheit definitiv im Vordergrund. Mit ihrer Rolle in dem 007-Streifen "Keine Zeit zu sterben" sorgte die heute 36-Jährige mit ihrem Schauspieltalent sogar für eine echte Premiere. Lashana war nämlich die allererste Frau, die in die Fußstapfen des weltberühmten Agenten trat. Für die Darstellerin ein ganz besonderer Moment. "Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das hier wirklich passiert – und dass ich Teil von etwas ganz Revolutionärem bin", verriet sie im Interview mit Harper's Bazaar.

Getty Images Lashana Lynch im Oktober 2024

Getty Images Lashana Lynch bei den Harper's Bazaar Women of the Year Awards, 2022

