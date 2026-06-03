Thomas und Lisa Müller bestätigen Trennung nach 15 Jahren

Nach mehr als 15 Jahren Ehe haben Thomas (36) und Lisa Müller (36) jetzt ihre Trennung bestätigt. Der gemeinsame Medienanwalt des Paares, Christian Schertz, gab gegenüber Bild bekannt: "Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen." Schon seit Monaten hatten Fans und Medien über den Zustand der Beziehung des Paares spekuliert.

Thomas, der im vergangenen Sommer von Bayern München zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische Profiliga MLS gewechselt ist, lebt seither in Kanada. Lisa blieb in Bayern und kümmert sich weiterhin um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam. Die räumliche Distanz zwischen den beiden war in den Monaten vor der Bekanntmachung der Trennung bereits ein viel diskutiertes Thema unter den Anhängern des Paares.

Thomas und Lisa hatten im November 2009 geheiratet – damals waren beide gerade 19 Jahre alt. Während der Fußballprofi beim FC Bayern München zu einem der prägendsten Gesichter des deutschen Fußballs wurde und unter anderem einen WM-Titel gewann, verfolgte Lisa als Dressurreiterin ihren eigenen sportlichen Ehrgeiz. Ihr gemeinsames Zuhause hatten die beiden in Otterfing südlich von München – weitab vom Münchner Stadtleben, umgeben von Pferden, Hunden und Natur. Beide galten als bodenständiges Paar, das trotz Thomas' großer Fußballkarriere stets ein Leben abseits des großen Glamours bevorzugte.

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Hannes Magerstaedt/Getty Images Lisa Müller und Thomas Müller auf der "Equila"-Premiere in München

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Getty Images Thomas Müller, August 2025

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Imago Lisa Müller beim Grand Prix in Stuttgart, German Masters 2025