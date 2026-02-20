Die Macher von "Die Kaiserin" kündigen neuen Netflix-Hit an

Robert Eyssen und Katharina Eyssen, die Showrunner der erfolgreichen Netflix-Serie "Die Kaiserin", haben ein neues Projekt angekündigt. Das Paar plant ein düsteres historisches Drama mit dem Titel "Witches", das im Deutschland des 17. Jahrhunderts spielen wird. Die Serie, die erneut in Zusammenarbeit mit Netflix und dem Studio Sommerhaus entsteht, wurde am Rande der Berlinale vorgestellt. Auch Produzentin Scarlett Lacey, die bereits bei "Die Kaiserin" mit dabei war, wird wieder als Executive Producerin fungieren. Laut Deadline-Informationen soll es sich bei "Witches" um die bisher größte europäische Serienproduktion zu diesem Thema handeln.

Im Zentrum der neuen Serie stehen drei Schwestern, die während der europäischen Hexenjagden als Hexen verfolgt werden. Die Familie wird durch Verdächtigungen, Anschuldigungen und Betrug auseinandergerissen. "Wie schon bei 'Die Kaiserin' erzählen wir eine Familiengeschichte, die sich um starke, komplexe und widerspenstige Frauenfiguren dreht", erklärten Robert und Katharina in einem Statement gegenüber dem Portal. "Es ist eine radikal emotionale Geschichte über Ausgrenzung und Verfolgung - eine Serie, die zum Nachdenken anregt, mitreißt und unter die Haut geht." Die Geschichte soll zeigen, wie Menschen versuchen, ihre geliebten Familienmitglieder vor Furcht und Fanatismus zu beschützen, während sie gleichzeitig Widerstand in einer der dunkelsten Epochen der europäischen Geschichte leisten.

Das neue Projekt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem "Die Kaiserin" zu Ende geht. Die dritte Staffel der Sisi-Saga, die im Laufe des Jahres bei Netflix erscheinen soll, wird die letzte sein. Die deutsche Serie hatte sich international als großer Erfolg erwiesen. Robert und Katharina zeigten sich gegenüber Deadline begeistert über die weitere Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst: "Wir sind unglaublich glücklich, bei Netflix erneut eine kreative Heimat gefunden zu haben. Wir haben dort nicht nur das Gefühl, dass unsere künstlerische Vision wirklich verstanden wird, sondern schätzen auch die Professionalität und vor allem das Vertrauen, das über viele Jahre gewachsen ist."

Netflix / Thomas Schenk Philip Froissant und Devrim Lingnau in "Die Kaiserin", Staffel 1

Getty Images Der Cast von "Die Kaiserin" im Jahr 2022

Getty Images Philip Froissant und Devrim Lingnau, "Die Kaiserin"-Hauptdarsteller

