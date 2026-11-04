Royal-Expertin rechnet ab: "Haben Märtha Louise verloren"

Prinzessin Märtha Louise (55) ist nach Ansicht von Tove Taalesen im öffentlichen Bild zunehmend aus dem Sichtfeld verschwunden. Die Ex-Hofmitarbeiterin und heutige Königshausexpertin übt nach einem Auftritt der Prinzessin in der NRK-Sendung "A-laget" große Kritik an ihrer Entwicklung innerhalb der norwegischen Monarchie. In ihrem Beitrag schreibt Tove, das Königshaus habe mit Märtha Louise eine Persönlichkeit verloren, die eine seiner größten Stärken hätte sein können. Einen wesentlichen Grund sieht sie in der starken Präsenz von Märthas Ehemann Durek Verrett (51). "Durek hat so viel Raum eingenommen, dass Märtha beinahe zu einer Nebenrolle in ihrem eigenen Leben geworden ist", betont die Expertin. Gleichzeitig lässt sie offen, wer für die Entfremdung verantwortlich ist. "Haben wir Prinzessin Märtha Louise verloren, weil sie sich gegen das Königshaus entschieden hat, oder weil dort kein Platz mehr für die Prinzessin war, die sie sein wollte?", will Tove in ihrem Kommentar bei Nettavisen wissen.

Anlass für den Kommentar war eine Ende Oktober ausgestrahlte Folge von "A-laget", die noch vor dem Tod von König Harald V. (†89) aufgezeichnet worden war. Darin sprach Märtha Louise offen über ihre Kindheit, ihre Töchter, ihren verstorbenen Ex-Mann Ari Behn (†47), ihre Familie und ihre Ehe mit Durek. Dabei lachte und weinte sie und sang sogar ABBAs "Mamma Mia". Tove, die zehn Jahre lang für König Harald und Königin Sonja (89) gearbeitet hatte, fühlte sich dadurch an frühere Zeiten erinnert. "Da war sie ja wieder! Die lustige, kluge, warmherzige und ein wenig redselige Prinzessin, die ich vermisst habe", schreibt sie in ihrem Beitrag. Früher habe Märthas lockere Art steife Termine aufgelockert. Zuletzt sei sie jedoch hinter Dureks Schamanismus, seinen Geschäften und seinen Auseinandersetzungen mit den Medien regelrecht verschwunden. Tove räumt allerdings ein, dass ein Leben voller Staatsbesuche und royaler Pflichten Märtha womöglich eingeengt hätte.

Doch nicht nur die Debatte über ihre Rolle im Königshaus hatte Märtha Louise zuletzt beschäftigt. Auf Facebook hatten zahlreiche Fakeseiten Gerüchte über eine angebliche Schwangerschaft der Prinzessin verbreitet. Als vermeintliche Beweise hatten manipulierte Bilder gedient. Märtha Louises Management hatte daraufhin gegenüber TV 2 erklärt: "Wir nehmen das sehr ernst und gehen der Sache nach."

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Imago Prinzessin Märtha Louise von Norwegen bei der Aufzeichnung von Carina Bergfeldts Talkshow in Stockholm

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IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

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