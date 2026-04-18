"Downton Abbey"-Filmstar Nathalie Baye ist mit 77 verstorben

Frankreich trauert um eine seiner größten Filmikonen: Nathalie Baye ist tot. Die Schauspielerin starb am Freitagabend im Alter von 77 Jahren in ihrer Pariser Wohnung. Ihre Angehörigen bestätigten den Tod gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Wie es weiter heißt, litt Nathalie in den letzten Lebensjahren an Demenz. Mit mehr als 80 Filmrollen hinterließ die Französin über Jahrzehnte ihren Stempel im europäischen Kino – und war dabei auch international gefragt. Einem Millionenpublikum war sie zuletzt als französische Aristokratin Madame de Montmirail in "Downton Abbey 2: Eine neue Ära" bekannt.

Neben ihrer Rolle in "Downton Abbey 2" bewies Nathalie ihre Vielseitigkeit auch in Steven Spielbergs (79) Erfolgsfilm "Catch Me If You Can", in dem sie die Mutter der von Leonardo DiCaprio (51) gespielten Hauptfigur verkörperte. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete die Schauspielerin mit bedeutenden Regisseuren wie François Truffaut, Claude Chabrol und Xavier Dolan (37) zusammen. Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie mehrfach mit dem César ausgezeichnet, dem wichtigsten Filmpreis Frankreichs.

Auch abseits der Leinwand zog Nathalie immer wieder die Blicke auf sich. Aus ihrer Beziehung mit dem französischen Rockstar Johnny Hallyday (†73) ging Tochter Laura Smet hervor, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist. Johnny, der in Frankreich als Legende des Rock 'n' Roll gilt, verstarb bereits im Dezember 2017. Nathalie Baye wurde am 6. Juli 1948 in Frankreich geboren und hinterlässt ein Lebenswerk, das das französische und internationale Filmgeschehen über Generationen mitgeprägt hat.

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Getty Images Nathalie Baye, Schauspielerin

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Getty Images Nathalie Baye bei der Premiere von "Downton Abbey: Eine neue Ära" im Gaumont Marignan in Paris, 19. April 2022

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