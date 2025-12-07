Prinz Harry findet: Königshaus ist wie bei "Downton Abbey"

Prinz Harry (41) hat bei einem Auftritt in Santa Monica für Lacher gesorgt – und zugleich ein paar Spitzen verteilt. Beim 65. Christmas Luncheon des British-American Business Council am 5. Dezember zog er Parallelen zwischen dem Leben im Königshaus und einer Kultserie. "Leute fragen manchmal, ob das Aufwachsen mit der Royal Family ein bisschen wie 'Downton Abbey' war", sagte er laut dem Magazin People. "Ja, aber nur eine dieser Welten ist voller Drama, Intrigen, opulenter Dinner und Ehen mit Amerikanerinnen – und die andere ist eine TV-Show."

Neben diesem Vergleich ließ es sich Prinz Harry nicht nehmen, auch weitere Themen anzusprechen. So machte er einen kleinen Seitenhieb auf die Einwanderungspolitik der USA, als er über die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sprach, die in den Vereinigten Staaten stattfindet. Mit Blick auf britische Fans sagte er augenzwinkernd, er freue sich darauf, Landsleute aus "dem Vereinigten Königreich" zu begrüßen – sofern sie "den Zoll und die Grenzkontrollen passieren". Noch einige Tage zuvor hatte er in der "Late Show" von Stephen Colbert (61) überrascht, wo er erneut mit Wortwitz auf seine Rolle als Royal und die amerikanische Kultur einging, insbesondere auf die Begeisterung der USA für Weihnachtsfilme und die Monarchie.

Seit seinem Weggang aus Großbritannien pendelt Harry heute zwischen den Welten. Der Royal lebt mit seiner Frau Meghan (44) und den zwei Kindern in den Vereinigten Staaten und entdeckt dort Bräuche, die er früher nur aus der Ferne kannte. Gleichzeitig engagiert er sich weiterhin für diverse Wohltätigkeitsorganisationen – eine Tradition aus seiner Vergangenheit als arbeitender Royal.

Getty Images Prinz Harry, September 2025

IMAGO / Cinema Publishers Collection Elizabeth McGovern und Hugh Bonneville in "Downton Abbey: The Grand Finale"

Getty Images Meghan und Prinz Harry beim Royal British Legion Festival of Remembrance, London, 9. 11. 2019.