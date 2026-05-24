Diese Verbindung hat Prinzessin Kate zu "Downton Abbey"-Star

Viele Jahre bevor Prinzessin Kate (44) als Royal an der Seite von Prinz William (43) die Weltbühne betrat, sorgte sie schon als Schulmädchen für Applaus – und das ausgerechnet mit einem späteren "Downton Abbey"-Star an ihrer Seite. Mit elf Jahren spielte Catherine Middleton in der Schulaufführung von "My Fair Lady" die Hauptrolle der Eliza Doolittle, inklusive perfektem Cockney-Akzent. Ihren Bühnenpartner gab damals Mitschüler Andrew de Perlaky, der heute als Andrew Alexander bekannt ist und später als Sir John Bullock in Downton Abbey vor der Kamera stand. Ein alter Mitschnitt dieser Aufführung lässt Royal-Fans begeistert staunen, wie talentiert Kate schon in jungen Jahren war.

Andrew erinnerte sich im Gespräch mit Marie Claire an die gemeinsame Schulzeit und plauderte aus, dass es damals sogar kleine Schwärmereien gegeben haben soll. "Es war lustig, weil mir, so wie das in der Schule eben ist, erzählt wurde, dass Catherine mich mochte. Sie hat mir das nie selbst gesagt, sie hatte nicht das Selbstvertrauen", erklärte der Schauspieler rückblickend. Er behauptete außerdem: "Ich erinnere mich, dass wir in den Wald gegangen sind, um Flaschendrehen zu spielen, und wir haben sogar Schein-Hochzeiten inszeniert und uns kurz geküsst, aber Catherine war nie Teil davon. Sie stand eher am Rand und war viel schüchterner als die anderen Mädchen."

Kates Weg auf die Bühne begann früh: Ihre Eltern Michael und Carole Middleton (71) schickten sie zunächst an die Bradfield Church of England Primary School, später wechselte sie an die St Andrew's Prep, wo sie neben Theater auch in Schulteams Sport machte. Von 1996 bis 2000 besuchte sie als Internatsschülerin das Marlborough College, erwarb dort A-Levels in Mathe, Kunst und Englisch und führte als Kapitänin das Feldhockeyteam an. Heute drücken Kates drei Kinder die Schulbank an der Lambrook School in Berkshire, unweit des Familienzuhauses bei Windsor. Für den Herbst ist bei Prinz George (12) der Wechsel auf eine weiterführende Schule geplant. Welche es wird, hat die Familie bislang nicht bekannt gegeben.

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Imago Prinzessin Kate bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast in London, 8. Mai 2026

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BBC Lily James und Andrew Alexander in einer "Downton Abbey"-Szene

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, mit Bürgermeister Marco Massari im Rathaus von Reggio Emilia während ihres Italien-Besuchs