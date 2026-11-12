Nierenbeckenentzündung: Eva Imhof liegt im Krankenhaus

Eva Imhof (48) muss derzeit aufgrund einer schweren Nierenbeckenentzündung im Krankenhaus behandelt werden. Wie sie nun auf Instagram berichtet, hatten sich zunächst Schmerzen im Nierenbereich bemerkbar gemacht. Diese wurden jedoch zunehmend schlimmer, bis sie schließlich den Notruf wählen musste. Dabei hatte Eva eigentlich ganz andere Pläne: "Manchmal kommt es anders ... ich wollte längst in Düsseldorf sein, habe so viele Termine, und dann das." Stattdessen nimmt sie ihre Community nun mit in die Klinik: In ihrem Post zeigt sie Aufnahmen von sich im Krankenbett sowie Fotos ihrer Infusion. Doch mittlerweile gibt es auch erste erfreuliche Nachrichten. Mit ihrem Zustand gehe es inzwischen "deutlich bergauf", berichtet sie ihren Followern.

In ihrem Beitrag geht sie auch näher auf ihre Diagnose ein und kann ihre Freude über die spürbare Besserung kaum verbergen. "Ich habe eine schwere Nierenbeckenentzündung und heute ist der erste Tag, an dem es mir besser geht! Juchhuuuu", freut sich Eva im Netz. Auch das Klinikpersonal bekommt lobende Worte von ihr. Alle seien "superlieb und ich bin sehr dankbar, wie mir hier geholfen wird", betont sie. In ihrer Story bedankt sich Eva außerdem für die zahlreichen Nachrichten, die sie in den vergangenen Tagen erhalten hat. Gleichzeitig teilt sie weitere Eindrücke von ihrem Krankenhausaufenthalt und zeigt ihren Fans unter anderem die Aussicht aus ihrem Zimmer. Unter ihrem Beitrag sammeln sich derweil zahlreiche Genesungswünsche. Auch prominente Kolleginnen melden sich zu Wort: Vanessa Blumhagen (48) und Monica Ivancan (49) wünschen der Moderatorin ebenfalls gute Besserung.

Die Zeit im Krankenhaus muss Eva allerdings nicht ganz allein verbringen. In einer Story auf Instagram verrät sie, dass ihr Freund sie in der Klinik besucht hat. Auch gedanklich beschäftigt sie sich bereits mit ihrer Entlassung. "Ich werde mich auf lauter Dinge freuen, die ich wieder machen kann, wenn ich draußen bin", schreibt sie auf der Plattform. Es ist nicht das erste Mal, dass die Moderatorin offen über ihre gesundheitliche Situation spricht. Bereits im April 2026 hatte sie mit ihren Followern sehr persönliche Einblicke geteilt. Damals postete sie ein älteres Foto, das sie in einem Krankenhausbett zeigte. Dazu offenbarte sie, dass sie mit kurzen Unterbrechungen fast ein Jahr in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung verbracht hatte. Dem Bild aus dieser schwierigen Zeit stellte Eva eine aktuelle Aufnahme gegenüber, auf der sie ihr Gesicht in die Sonne hielt.

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Instagram / evaimhof Eva Imhof im Krankenhaus, November 2026

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Instagram / evaimhof Eva Imhof mit Infusion im Arm, November 2026

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