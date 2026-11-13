Meghan will angeblich im TV über ihren Vater auspacken

Meldet sich Herzogin Meghan (45) bald mit einem großen TV-Auftritt zurück? Nach der Festnahme ihres Vaters Thomas Markle Sr. (82) Anfang November in Florida soll die Herzogin von Sussex mit dem Gedanken spielen, einem führenden britischen Fernsehsender ein großes Interview zu geben. Das behauptet zumindest eine anonyme Quelle gegenüber dem Magazin Closer U.K. Eine offizielle Bestätigung von Meghan gibt es bislang nicht. Laut dem Insider will Meghan in dem Gespräch schildern, wie sie die Ereignisse erlebt hat, anstatt die Deutung anderen zu überlassen. "Es war eine wirklich schwere und frustrierende Zeit für Meghan. Sie möchte die Gelegenheit haben, in ihren eigenen Worten darüber zu sprechen, was passiert ist, anstatt andere ihre Geschichte erzählen zu lassen. Sie wird sich nicht zum Schweigen bringen lassen", zitiert das Magazin die namentlich nicht näher genannte Quelle. Sollte es tatsächlich dazu kommen, wäre es Meghans erstes großes TV-Gespräch seit langer Zeit. Es könnte ebenso hohe Wellen schlagen wie das weltweit beachtete Interview, das sie 2021 gemeinsam mit Prinz Harry (42) der Talkmasterin Oprah Winfrey (72) gegeben hatte.

Wie Closer U.K. unter Berufung auf den Insider weiter berichtet, seien die Pläne bereits "ernsthaft besprochen" worden. Zusagen wolle Meghan aber nur, wenn Sendung, Interviewpartner und Rahmen passten. Als aussichtsreicher Kandidat soll derzeit Channel 4 gelten. Hintergrund der angeblichen Interviewpläne ist die Festnahme des 82-jährigen Thomas. Die US-Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in zwei Lagerräumen im Raum Los Angeles, die er fast zwei Jahrzehnte lang gemietet hatte, Darstellungen von Kindesmissbrauch aufbewahrt zu haben. Darunter sollen laut Anklage auch Fotos von ihm selbst sein. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Bundesgefängnis. Thomas hat bislang keine Erklärung zur Schuldfrage abgegeben. In einer früheren Stellungnahme bestritt er jedoch den Besitz solchen Materials. Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. (60) hatte die Vorwürfe im Oktober öffentlich gemacht. Die Herzogin erklärte daraufhin, schon 2018 von einigen Anschuldigungen erfahren zu haben. Damals habe man ihr aber geraten, nicht öffentlich darüber zu sprechen. Auch das will sie dem Insider zufolge nun ansprechen: "Meghan besteht darauf, dass sie reinen Tisch machen wollte, ihr aber gesagt wurde, man werde sich um alles kümmern."

Wie sehr die Festnahme ihres Vaters, zu dem sie seit Jahren keinen Kontakt hat, Meghan offenbar mitnimmt, zeigte sich erst kürzlich: Gemeinsam mit Harry hatte sie eigentlich einen Auftritt samt Rede im Europäischen Parlament in Brüssel geplant – doch die Herzogin sagte kurzfristig ab. Ihr Ehemann hielt die Ansprache, in der es um den Schutz von Kindern vor Gefahren im Internet ging, deshalb allein. Ein großes Fernsehinterview, in dem sie die Ereignisse in einem sorgfältig ausgewählten Rahmen selbst einordnet, wäre nun ein deutlicher Schritt zurück ins Rampenlicht. Noch bleibt das Ganze jedoch Spekulation: Meghan hat sich bislang nicht selbst zu den Gerüchten um ein TV-Interview geäußert.

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MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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