Polizeieinsatz nach krasser Schlägerei bei A$AP Rockys Event

Und plötzlich flogen die Fäuste. A$AP Rocky (38) hatte sich seinen Abend sicherlich glamourös vorgestellt als er am Donnerstag in Manhattan seine neue Sneakerlinie Suede 94 vorstellte, die er zusammen mit Puma entworfen hat. Während der Präsentation gerieten jedoch mehrere Gäste heftig aneinander. TMZ vorliegende Videos vom Veranstaltungsort zeigen, wie sich mehrere Männer miteinander auf dem Boden wälzen und immer wieder aufeinander einschlagen. Sicherheitsleute griffen ein.

Gegen 22:30 Uhr erschien schließlich auch die New Yorker Polizei, um für Ruhe zu sorgen. Kurz darauf wurde die gesamte Veranstaltung geräumt. Die Beamten seien wegen eines gemeldeten "Zwischenfalls" ausgerückt und hätten vor Ort eine "ungeordnete Gruppe" vorgefunden, erklärte ein Sprecher gegenüber TMZ. Rocky befand sich zum Zeitpunkt der Prügelei zwar in dem Gebäude, hatte mit der Auseinandersetzung laut dem Portal aber nichts zu tun. Ob es im Zuge der Schlägerei Festnahmen gegeben hat, ist bislang unklar. Auch was genau den Streit unter den Eventbesuchern ausgelöst hat, ist bisher nicht bekannt.

A$AP Rocky wurde unter dem bürgerlichen Namen Rakim Athelaston Mayers geboren und ist vor allem als Rapper bekannt. Die Sneakerlinie Suede 94 ist eines seiner Projekte abseits der Bühne, für das er mit dem Sportartikelhersteller Puma gemeinsame Sache macht. Privat ist der 1988 geborene Musiker dreifacher Vater. Der Nachwuchs, RZA Athelston, Riot Rose und Rocki Irish, geht aus seiner langjährigen Beziehung mit Superstar Rihanna (38) hervor.

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Getty Images A$AP Rocky bei den WSJ. Magazine Innovator Awards 2026 im Museum of Modern Art in New York

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Imago A$AP Rocky im August 2025

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