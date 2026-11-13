Russell Brand verbringt die Feiertage einsam im Gefängnis

Russell Brand (51) muss die kommenden Feiertage voraussichtlich ohne seine Familie hinter Gittern verbringen. Im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth sind an Weihnachten, am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr keine persönlichen Besuche erlaubt. Für Russell bedeutet das, dass er an diesen drei Tagen weder seine Ehefrau Laura Gallacher (39) noch die drei gemeinsamen Kinder zu Gesicht bekommen wird. Das geht aus den Besuchsregelungen der Haftanstalt hervor. Seit dem 5. November befindet sich der Brite hinter Gittern. Am vergangenen Montag wurde er wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt. Damit steht fest, dass der Entertainer nicht nur dieses, sondern noch zahlreiche weitere Weihnachtsfeste im Strafvollzug verbringen wird.

Auch kulinarisch dürfen Häftlinge zu den Feiertagen keine Extras erwarten. Nach Angaben der Haftanstalt stehen pro Mahlzeit und Gefangenem durchschnittlich lediglich 90 Pence zur Verfügung. Dieses Budget werde an Weihnachten nicht erhöht. Ob Russell das Fest aber tatsächlich in Wandsworth erleben wird, ist noch unklar. Sein langfristiger Haftort steht bislang nicht fest, weshalb er in den kommenden Wochen in eine andere Anstalt verlegt werden könnte. Berichten zufolge zieht sich der Comedian in seinen ersten Tagen hinter Gittern weitgehend zurück und verbringt so viel Zeit wie möglich allein in seiner Zelle. Das HMP Wandsworth gilt zudem als massiv überbelegt. Laut der Howard League for Penal Reform lebten dort zuletzt 1.457 Gefangene, obwohl nur Platz für 894 vorgesehen ist. Auch reguläre Besuche finden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt: Kinder werden ebenfalls abgetastet, Erstbesucher müssen Fingerabdrücke abgeben und bei den Kontrollen können außerdem Spürhunde zum Einsatz kommen.

Russell und Laura sind bereits seit neun Jahren verheiratet. Während seiner Haft sind für das Paar grundsätzlich keine ungestörten Intimbesuche möglich. Sogenannte Conjugal Visits sind im britischen Strafvollzug nicht vorgesehen. Gewöhnliche Besuche im Gefängnis bleiben für Laura dagegen grundsätzlich möglich. Das aktuelle Verbot bezieht sich ausdrücklich auf Weihnachten, den zweiten Weihnachtsfeiertag und Neujahr. Wann die Familie Russell davor oder danach persönlich treffen kann, hängt auch davon ab, ob und wann er in ein anderes Gefängnis verlegt wird. In dem Prozess war Russell zudem in mehreren Punkten freigesprochen worden: Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen sowie vom Vorwurf eines versuchten unsittlichen Angriffs sprach ihn das Gericht frei. Russell hatte während des gesamten Verfahrens bestritten, ein Fehlverhalten begangen zu haben. Nach dem Urteil muss er nun eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verbüßen.

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Getty Images Russell Brand kommt am 5. November 2026 zum Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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