Olli Pocher und Pietro Lombardi wurden als Kinder geschlagen

Wenn Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (34) zusammensitzen, jagt meist ein Gag den nächsten – diesmal wurde es jedoch unerwartet ernst. In der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Patchwork Boys" kamen die beiden Entertainer auf ein besonders heikles Kapitel ihrer Kindheit zu sprechen: körperliche Strafen in ihren Elternhäusern. Oliver erklärte, dass es bei ihm zwar nur selten so weit gekommen sei, dann aber umso heftiger. "Ich habe richtig den Arsch vollbekommen. Zwei-, dreimal, aber so richtig, dass du so die Handabdrücke gesehen hast", erinnerte er sich. Auch Pietro kennt Handgreiflichkeiten aus seiner Kindheit in einer italienischen Familie. Wenn er etwas angestellt hatte, versohlte ihm seine Mutter den Hintern – doch mit seinem Vater, der ihn noch heute in der Körpergröße überragt, sei überhaupt nicht zu spaßen gewesen.

Vor allem die imposante Erscheinung seines Vaters hat sich tief in Pietros Gedächtnis eingebrannt. Im Podcast beschrieb der Sänger den deutlichen Größenunterschied zwischen ihnen: "Man kann sich das bei mir nicht vorstellen. Aber ich bin ja ziemlich klein und dick – mittlerweile nicht mehr so dick. Und mein Vater ist wirklich über 1,90 – also ein tierisch großer Italiener." Die Strafen der Mutter nahmen Pietro und seine Geschwister dagegen kaum ernst: Wenn sie die Schläge austeilte, hätten die Kinder meistens sogar gelacht, weil es nicht wehgetan habe. Ganz anders klingen seine Erinnerungen an Situationen, in denen sein Vater gewalttätig wurde.

Obwohl sie ähnlich schmerzhafte Erinnerungen an die Kindheit teilen, prallen im Gespräch der beiden Podcaster zwei völlig unterschiedliche Familiengeschichten aufeinander: Während Oliver in einer Familie der Zeugen Jehovas aufwuchs, hat Pietro italienische Wurzeln. Dabei verriet der Sänger auch ein amüsantes Detail über seine Verwandtschaft: Er sei das kleinste Mitglied der gesamten Familie, sodass sogar alle weiblichen Verwandten größer seien als er. Inzwischen stehen sowohl Pietro als auch Oliver erziehungstechnisch auf der anderen Seite: Der Comedian hat bereits fünf Kinder, der Musiker drei.

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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