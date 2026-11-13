Raffaela Raab reagiert auf Georgina Fleurs Entschuldigung

Raffaela Raab hat jetzt auf die öffentliche Entschuldigung von Georgina Fleur (36) reagiert und zeigt sich davon nicht ganz so überzeugt. In einem Video auf Instagram äußerte sich die sogenannte Militante Veganerin zu deren Aussagen über den Streit bei Das große Promi-Büßen. Georgina hatte darin zugegeben, dass ihr Bodyshaming und ihre abfälligen Kommentare über die Körperbehaarung ihrer Mitstreiterin "unter aller Sau" gewesen seien. Gleichzeitig rechtfertigte sie ihr Verhalten jedoch mit einer Bemerkung, die Raffaela zuvor über ihre Haut gemacht haben soll. Genau diese Gegenreaktion stößt der Aktivistin sauer auf. Für sie verliert eine Entschuldigung an Glaubwürdigkeit, wenn im gleichen Atemzug neue Vorwürfe erhoben werden. Dennoch kann sie sich vorstellen, dass Georgina ihre Aussagen tatsächlich bereut. "Ich denke, wir als Frauen können diese Entschuldigung von dir annehmen. Es wird ein bisschen darauf ankommen, wie du in Zukunft in anderen Formaten als Girls-Girl über die Körper von anderen Frauen sprichst", betonte sie.

Auch Georginas Schilderung des Streits möchte die Veganerin nicht so stehen lassen. Die Dubai-Auswanderin hatte behauptet, Raffaela habe sie bereits in den ersten Minuten beleidigt und damit enorm getriggert. Raffaela sieht das anders: Sie habe lediglich nach Sonnencreme gefragt, woraufhin die 36-Jährige das Produkt als Gift bezeichnet und ihre eigenen Erfahrungen mit der Sonne angeführt hatte. Ihre Bemerkung über sonnen- beziehungsweise altersgeschädigte Haut sei lediglich eine ehrliche Reaktion auf diese Aussage gewesen, erklärt die Aktivistin und studierte Medizinerin. Wichtiger sei ihr daher eine Entschuldigung dafür, dass Georgina Sonnencreme als giftig darstelle. Eine solche Behauptung könne gesundheitliche Folgen haben. Auch Georginas Kritik, Raffaela vermittle Veganismus auf die falsche Weise und könnte dabei charmanter sein, lässt sie nicht gelten. Rein verbal für ihre Überzeugung einzustehen, sei für sie bereits der friedlichere Weg. Zudem hatte Georgina selbst berichtet, dass ihre Tochter von Raffaelas Tränen in der Sendung berührt gewesen sei und an diesem Tag auf tierische Produkte habe verzichten wollen.

Die abfälligen Bemerkungen, die Georgina und Nadja Großmann bei "Das große Promi-Büßen" über Raffaelas Körperbehaarung gemacht hatten, sorgten für ordentlich Aufsehen. Die Veganerin wehrte sich anschließend auf Instagram gegen das Bodyshaming. Dabei machte sie deutlich, dass sie sich nicht die Beine rasieren wolle, nur um einem sich ständig verändernden weiblichen Schönheitsideal zu entsprechen. Körperhaare seien für sie ebenso selbstverständlich wie Muskeln, Blut, Falten oder Nägel. In ihrem neuesten Reaktionsvideo geht Raffaela auch auf Georginas Verantwortung als Mutter ein. Sie hoffe, dass deren Tochter mit einem gesunden Selbstbewusstsein und einem positiven Verhältnis zum eigenen Körper aufwachsen könne – anders als es Georgina ihrer Meinung nach vorlebe. Ob Georgina das Bodyshaming nachhaltig bereut und sich in Zukunft mit Kommentaren über andere Körper zurückhält, bleibt für Raffaela abzuwarten.

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Instagram / diemilitanteveganerin Raffaela Raab und Georgina Fleur, November 2026

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Joyn Georgina Fleur und Nadja Großmann, Promi-Büßen 2026

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