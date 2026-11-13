Nach Scheidungsantrag: Jen Affleck zeigt Ultraschallbilder

Jen Affleck (27) gibt ihren Fans schon vor der Geburt einen ganz besonderen Einblick: Die Influencerin zeigt Aufnahmen ihres vierten, noch ungeborenen Kindes. Wie OK! Magazine berichtet, veröffentlichte der Social-Media-Star drei dreidimensionale Ultraschallbilder auf Instagram, auf denen das Gesicht des Babys bereits deutlich zu erkennen ist. Ein besonderes Detail fällt dabei sofort auf: Es hält seine winzige Hand ganz nah am Kinn, fast so, als würde es nachdenken. Mit diesem emotionalen Einblick meldet sich Jen nur wenige Stunden nach neuen Schlagzeilen über ihr Privatleben. Denn am 3. November reichte die werdende Mutter nach sieben Ehejahren die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Zac Affleck ein. Und das, obwohl das Paar gerade gemeinsam sein viertes Kind erwartet. Mit den Ultraschallbildern rückt Jen nun wieder ihr Baby in den Mittelpunkt.

Aus den Gerichtsdokumenten geht aber nicht nur der Scheidungsantrag hervor: Jen schlug darin auch einen Betreuungsplan für die Kinder vor. Wie dieser jedoch im Detail aussieht, ist bislang nicht bekannt. Das Ehe-Aus kommt aber nicht ganz überraschend: Bereits im August deutete die Reality-Darstellerin an, dass es bei ihnen schon länger kriselt. "Die vergangenen Monate waren sehr anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Es gibt vieles, mit dem wir uns hinter verschlossenen Türen auseinandersetzen", ließ sie in einem Interview durchblicken. Eine mögliche Scheidung thematisierte Jen zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Die frohe Nachricht von ihrer erneuten Schwangerschaft hingegen hatte sie bereits im Juni verkündet. Auf Social Media zeigte sie damals Fotos ihres Babybauchs und schrieb dazu: "Kapitel vier".

Jen und Zac lernten sich 2018 über die mormonische Datingapp Mutual kennen. Nur ein Jahr später, im Juni 2019, gaben sie sich das Jawort. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor: Tochter Nora ist fünf Jahre alt, Sohn Luca drei und die kleine Penelope 16 Monate. Nachdem Jens Scheidungsantrag öffentlich geworden war, meldete sich auch Zac zu Wort. Dabei räumte er eigene Fehler in der Beziehung ein und brachte sein Bedauern darüber zum Ausdruck, welche Auswirkungen sein Verhalten auf Jen gehabt habe. Trotz der Trennung soll die gemeinsame Familie für beide weiterhin im Mittelpunkt stehen. Einem Insider zufolge konzentrieren sie sich darauf, die bevorstehende Geburt vorzubereiten und ihre Kinder in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen.

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Imago Jen Affleck beim DIRECTV-Event mit PEOPLE und Entertainment Weekly in Los Angeles

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Getty Images Jennifer Affleck und Zac Affleck beim Empfang vor der Premiere von "Wicked: For Good" in New York

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