Russell Brand in U-Haft von inhaftiertem Mörder bedroht

Russell Brand (51) ist nur wenige Tage nach seiner Verurteilung wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung aus dem Gefängnis heraus bedroht worden. Der Schauspieler und Comedian sitzt derzeit im Londoner Gefängnis Wandsworth in Untersuchungshaft. Nun wandte sich der verurteilte Mörder Terngu Agera über Snapchat direkt an den 51-Jährigen. Wie The Sun berichtet, wurde die kurze Botschaft offenbar in einer Gefängniszelle aufgenommen. Seine Botschaft lässt wenig Raum für Interpretationen: "Russell Brand, du ungezogener Junge, wir sehen uns bald wieder, mein Sohn." Mit diesen Worten deutete Terngu ein mögliches Aufeinandertreffen der beiden an. Ob und wann sich die Wege der beiden Männer tatsächlich kreuzen könnten, ist bislang nicht bekannt. Die Nachricht sorgte jedoch schnell für Aufsehen, denn sie erreichte den Briten in einer ohnehin heiklen Situation, in der er auf die nächsten Schritte in seinem Verfahren wartet.

In Terngus Snapchat-Aufnahme soll lediglich ein verschwommenes Bild zu sehen sein, das offenbar innerhalb einer Zelle entstanden ist. Trotz der schlechten Qualität verbreitete sich das Video in kürzester Zeit in den sozialen Medien – und rief dort ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Einige Nutzer warfen dem Häftling vor, lediglich aus Langeweile zu handeln und mit seiner Botschaft Aufmerksamkeit erregen zu wollen. Andere stießen sich an der Doppelmoral, die sie in seinem Verhalten sahen. Schließlich war Terngu im Jahr 2014 selbst wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Nutzer auf X erinnerte daran, dass der Verurteilte einen unschuldigen Bauarbeiter im Zusammenhang mit einer gefälschten Uhr getötet habe. Nun stelle er sich im Netz trotzdem als moralisch überlegen dar, kritisierte der Nutzer. Zu der Drohung und den Reaktionen darauf äußerte sich der Comedian bislang nicht öffentlich.

Russell soll laut Page Six noch einige Wochen im Gefängnis Wandsworth im Süden Londons bleiben. Wie die Daily Mail berichtet, vertreibt er sich dort die Zeit vor allem mit Lesen, Meditieren und Beten – und das oft stundenlang. Gleichzeitig soll eine mögliche Verlegung in eine andere Haftanstalt geprüft worden sein. Geprüft worden sein soll dabei unter anderem das Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield im Norden Englands. Wegen der vielen dort inhaftierten Schwerverbrecher und Sexualstraftäter trägt die Einrichtung den Beinamen "Monster Mansion". Wie gefährlich der Alltag in Wakefield sein kann, zeigte zuletzt der Fall von Ian Watkins (†48). Der wegen Sexualverbrechen verurteilte Sänger wurde dort erstochen. Ob Russell tatsächlich nach Wakefield oder in ein anderes Gefängnis gebracht wird, ist bisher nicht bestätigt. Derzeit befindet er sich weiterhin in Wandsworth.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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