Kehrt Torwart nach tödlichem Zusammenstoß mit Miguel zurück?

Ob und wann Jesús Owono wieder für den FC Andorra im Tor steht, ist weiterhin offen. Nach dem tödlichen Zusammenstoß mit Jesús de Miguel (†30) soll der Torwart diese Frage ganz allein beantworten dürfen. Seit dem Unglück am 2. November hat der 25-Jährige noch nicht wieder mit der Mannschaft des FC Andorra trainiert. Vor dem Zweitligaspiel bei UD Almería am Samstag betonte Trainer Carles Manso auf einer Pressekonferenz, dass der emotional schwer belastete Keeper keinerlei zeitlichen Druck verspüren müsse. "Wir werden ihm den Freiraum geben, ganz frei zu entscheiden, ob und wann er zurückkehren möchte", erklärte Carles. Berichten über ein mögliches Karriereende widersprach Carles spanischen Medien zufolge allerdings. Wann Jesús wieder auf dem Platz stehen könnte, bleibt dennoch unklar. Unabhängig von seiner persönlichen Entscheidung könnte dem Sportler aber ohnehin eine längere Pause bevorstehen: Nach seinem Platzverweis droht ihm eine Sperre durch den spanischen Fußballverband RFEF.

Wie Marca berichtet, kümmern sich derzeit Psychologen und Ärzte des FC Andorra um den Torhüter. Zudem verbringt der Fußballer Zeit bei seiner Famili und seinen Freunden, die ihn in dieser schweren Situation unterstützen sollen. Carles appellierte an die Öffentlichkeit, die Privatsphäre des Keepers und dessen ganz eigenen Umgang mit dem Geschehenen zu respektieren. "Er durchlebt wahrscheinlich eine der schwierigsten Phasen seines Lebens. Unsere Aufgabe ist es einfach, ihm zur Seite zu stehen und ihm so viel Unterstützung wie möglich zu bieten", sagte Carles bei der Pressekonferenz. Auch Jesús selbst machte in den sozialen Medien deutlich, wie sehr ihn der Tod des Angreifers erschüttert. "Es fällt mir schwer, Worte zu finden, und es ist für mich sehr schwierig, das Geschehene überhaupt zu begreifen. Der Verlust von Jesús schmerzt mich unendlich", schrieb der Torhüter. Ob er bereits eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft getroffen hat, ist bislang nicht bekannt.

Zu dem folgenschweren Unglück war es in der Nachspielzeit der Zweitligapartie zwischen CD Teneriffa und dem FC Andorra gekommen. Jesús war weit aus seinem Tor geeilt und prallte mit dem Stürmer zusammen. Der Angreifer erlitt einen Herzstillstand und starb am folgenden Morgen im Krankenhaus. Laut AP ermittelt die Mordkommission der spanischen Polizei gegen den Torwart wegen des möglichen Verdachts auf fahrlässigen Totschlag. Teneriffas Oberstaatsanwalt hält ein Strafverfahren wegen eines Geschehens auf dem Spielfeld spanischen Medien zufolge jedoch für sehr unwahrscheinlich. Der Torwart möchte den Angehörigen des Verstorbenen persönlich sein Beileid aussprechen und bat erneut um ein Treffen. Wie Marca berichtet, bat CD Teneriffa zunächst um mehr Zeit, um der Familie Raum für ihre Trauer zu lassen.

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Getty Images Äquatorialguineas Torwart Jesus Owono verlässt beim Afrika-Cup-Spiel gegen Algerien in Rabat zur Halbzeit den Platz

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Imago Jesus de Miguel von Teneriffa hebt im Spiel gegen Celta Fortuna beide Arme

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