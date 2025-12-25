Jackie ist wohl Victoria Beckhams neuer Schützling

Victoria Beckham (51) setzt inmitten des öffentlich gewordenen Familienzoffs offenbar auf neue Nähe: Die Designerin zeigt sich eng an der Seite von Jackie Apostel, der brasilianischen Sängerin, die seit Sommer 2024 mit Cruz Beckham (20) zusammen ist. Während Brooklyn Peltz-Beckham (26) jüngst seine Eltern Victoria und David (50) sowie Bruder Cruz auf Instagram blockierte, wächst Jackies Rolle im Umfeld der Familie weiter. Hinter den Kulissen soll Victoria die Musikerin mit Kontakten und Know-how unterstützen, von PR-Profis bis zu Beauty-Deals. "Victoria ist seit Beginn ein riesiger Fan von Jackie und hat ihr Potenzial sofort gesehen", zitiert ein Insider gegenüber Daily Mail. Sichtbar wird das auch bei Terminen in Paris, bei Mode-Events und in Social Posts, in denen Jackie längst kein Randgast mehr ist.

Der Karriereeffekt ist messbar: Jackies Followerzahl auf Instagram hat sich seit Beginn der Beziehung deutlich erhöht, allein in den letzten Wochen kamen laut Berichten 30.000 neue Abonnenten dazu – inzwischen sind es rund 192.000. Branchenstimmen taxieren ihre Gage auf bis zu rund 11.500 Euro pro gesponsertem Post. Hinzu kommen Kooperationen mit großen Namen wie Dior, Burberry, Jimmy Choo und Pandora; zuletzt tauchten auch Adidas, ASOS, Fendi und Harrods in ihrer Partnerliste auf. Als Schlüsselmoment gilt die Verbindung zu Victorias Beauty-Marke: Eine inszenierte Kampagne mit "VBB" und integriertem Sound von Cruz machte die Verknüpfung aus Privatleben und Business greifbar. Möglich wurde dies auch durch Victorias Netzwerk: Die Designerin stellte Jackie der PR-Agentur CGC Global um Gründerin Clare Goodwin vor – ein Schritt, der ihren Aufstieg zusätzlich beschleunigte.

Privat fügt sich Jackie nahtlos in den inneren Kreis ein. Bei Familienevents zeigte sie sich zuletzt häufig an Davids Seite und mit Victoria im Gespräch, teilte Worte der Bewunderung und begleitete Cruz zu Spielen von Inter Miami sowie zu Modenschauen. Zwischen den Zeilen schwingt Wertschätzung: Die Sängerin betont immer wieder Einsatz und Zusammenhalt der Beckhams, Cruz revanchiert sich, indem er ihre Ideen in seine Musik einfließen lässt. Bei einem Lieblingssong von David performte das Paar gemeinsam, und auch abseits der Bühne wirken die beiden als Team, das Studiozeiten, Reisen und Familienmomente teilt. Genau diese Mischung aus Nähe, Loyalität und eigenem Drive macht Jackie im Beckham-Kosmos derzeit so präsent – und erklärt, warum Victoria in der aufstrebenden Musikerin offenbar ihren neuen Schützling gefunden hat.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

Getty Images Cruz Beckham und Victoria Beckham bei der Premiere "Lola" im Februar 2024 in L.A.