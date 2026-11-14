David Charvets Sohn verhalf ihm zur Fitness-Verwandlung

In nur acht Wochen machte sich David Charvet (54) für die fünfte Staffel von "Special Forces: World's Toughest Test" fit. Unterstützung bekam er dabei aus der eigenen Familie. Die Verantwortung für das intensive Programm übernahm ausgerechnet sein 18-jähriger Sohn Shaya Charvet, der als leitender Trainer im gemeinsamen Fitnessstudio Build LA in Studio City arbeitet. Wie David gegenüber Page Six berichtet, standen die beiden fünfmal pro Woche für jeweils 90 Minuten zusammen im Gym. Auf dem Programm standen Kraftübungen für alle Muskelgruppen, Läufe und Einheiten in einem Raum, der auf rund 41 Grad aufgeheizt wurde. Die Mühe zahlte sich aus: Vor seiner Abreise baute er nach eigenen Angaben rund sieben Pfund, also gut drei Kilogramm, Muskelmasse auf. "Es war eine enorme Verwandlung", betont David im Gespräch mit dem Portal. Damit hatte Shaya seinen Vater innerhalb kürzester Zeit körperlich auf die anspruchsvolle TV-Herausforderung vorbereitet.

Bei der Planung setzte Shaya gezielt auf die Stärken seines Vaters. Brust, Rücken, Beine, Bizeps und Trizeps wurden ebenso gefordert wie Stabilität, Kraftausdauer und Kondition. Die beiden absolvierten wenige Wiederholungen mit schweren Gewichten und festen Pausenzeiten – und das unter medizinischen LED-Rotlichtern in Infrarothitze. David trainierte sogar in den Kampfstiefeln, die er später bei den Dreharbeiten trug. Sein Sohn achtete außerdem auf regelmäßige Laufeinheiten und auf mögliche Belastungen für Davids Knie. Nach drei bis vier Wochen hatte sich Davids Körper an die Hitze gewöhnt, sodass die Gewichte erhöht wurden und ein sportlicher Konkurrenzkampf entstand. Zur Vorbereitung gehörten auch vier bis fünf protein- und kohlenhydratreiche Mahlzeiten am Tag sowie eine frühe Nachtruhe gegen 21 Uhr. Vor seiner Reise nach Malaysia steigerte David sein Gewicht von rund 76 auf 82 Kilogramm. Nach der Show waren es zunächst 77, später etwa 78 bis 79 Kilogramm. Die Hitzeeinheiten hätten ihm in Malaysia einen Vorteil verschafft. Das Ergebnis: Er schaffte es bis ins Finale.

Shaya kannte die körperlichen Möglichkeiten seines Vaters schon vor dem Trainingsstart genau. Der gemeinsame Sohn von David und seiner Ex-Frau Brooke Burke begleitete ihn bereits mit acht Jahren regelmäßig ins Fitnessstudio. Vor Davids erstem TV-Auftritt seit Jahren nahm der Sohn ihm außerdem ein Versprechen ab: Er solle die Familie nicht blamieren. Seine klare Ansage lautete nach Angaben von Page Six: "Wenn du hingehst, dann gehst du hin, um zu gewinnen." Ihr Verhältnis beschreiben die beiden als gegenseitig motivierend. Während der Einheiten trieben sie sich gegenseitig an und zogen den Trainingsplan konsequent durch. Durch die gemeinsame Vorbereitung auf die Show seien sie sich noch nähergekommen. Auch beruflich bilden sie ein Team: Shaya ist Davids Geschäftspartner bei Build LA. Nach den Dreharbeiten konzentrieren sich die beiden nun wieder auf ihr Familienunternehmen und dessen weiteren Aufbau. Das gemeinsame Projekt verbindet ihre sportliche Zusammenarbeit damit auch über die Vorbereitung auf "Special Forces: World's Toughest Test" hinaus.

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Getty Images David Charvet, 2016 in New York City

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Instagram / DWblWI2AmjP David Charvet und sein Sohn Shaya

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