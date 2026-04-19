Joe Jonas bestätigt neue Beziehung mit Model Tatiana im Netz

Nun ist es offiziell: Joe Jonas (36) und Tatiana Gabriela sind ein Liebespaar! Der Jonas Brothers-Star machte die tolle Nachricht jüngst in seinem neuen Beitrag auf Instagram bekannt. Er teilte eine Bilderreihe, darunter ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem das Model sich zärtlich an ihn schmiegt und ihre Hände um seinen Hals und seine Schulter legt. Den Post nutzte er gleichzeitig, um ein neues Video auf dem YouTube-Kanal der Jonas Brothers zu bewerben, das ihn und seine Freundin gemeinsam in Puerto Rico zeigt.

Das Video zeigt Joe und Tatiana beim ausgelassenen Herumalbern, beim Kaffeetrinken, bei einem Abendessen und beim Genießen von Mojitos und lokalem Streetfood wie Pinchos. Ein besonderer Moment: Das aus Puerto Rico stammende Model brachte dem Musiker seine ersten Spanischkenntnisse bei. "Sie hilft mir mit meinem Spanisch", sagte Joe in dem Clip in die Kamera. Außerdem schwärmte er von einem gemeinsamen Ausflug: "Dann sind wir zu einem Wasserfall gefahren, wir sind reingesprungen, es war so schön."

Für Fans war die Beziehung schon zuvor kein komplettes Geheimnis. Im Januar hatte Joe auf Instagram ein Foto seiner Schuhe gepostet, auf dem auch ein Bein einer unbekannten Frau zu sehen war – viele deuteten dies bereits als erstes inoffizielles Zeichen der neuen Liebe. Zuvor war Joe mit der Schauspielerin Sophie Turner (30) verheiratet. Die beiden hatten 2019 geheiratet und 2023 ihre Trennung bekanntgegeben. Gemeinsam sind sie Eltern zweier Töchter: Willa und Delphine sollen Papas neue Liebe auch bereits kennengelernt haben.

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Instagram / joejonas Joe Jonas und Tatiana Gabriela, Liebespaar

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YouTube / Jonas Brothers Model Tatiana Gabriela und Sänger Joe Jonas, April 2026

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Instagram / joejonas Joe Jonas in Puerto Rico