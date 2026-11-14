Rachel Weisz zeigt bei "The Mummy"-Reboot waghalsige Stunts

Rachel Weisz (56) hat am Set des Reboots von "The Mummy" gezeigt, dass sie völlig schwindelfrei ist. Bei Dreharbeiten in London wagte sich die Schauspielerin nämlich an einen waghalsigen Höhenstunt. Das zeigen aktuelle Aufnahmen vom Set, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Mit beiden Händen an einem Seil wurde Rachel an der Steinfassade eines großen historischen Gebäudes hinabgelassen. Dabei hing sie einige Meter über dem Boden. Neben ihr waren Gerüste und weiteres Equipment der Produktion aufgebaut. Besonders auffällig dabei: Für die Action-Szene legte die Darstellerin ihr Filmoutfit nicht ab. Sie trug ihr vollständiges Vintage-Kostüm, bestehend aus einer bordeauxroten Bluse, einem gelben Rock mit schwarzen Punkten und einem Unterrock. Sogar ihre Absatzschuhe behielt sie bei dem besagten Stunt an. Rachel wirkte während der Aufnahmen konzentriert und hielt das Seil fest umklammert. Ihre Haare hatte sie nach hinten gebunden, sodass sie ihr nicht ins Gesicht fallen konnten.

In dem neuen Film schlüpft Rachel wieder in die Rolle der Evelyn Carnahan, die inzwischen Evelyn O'Connell heißt. An ihrer Seite kehrt auch Brendan Fraser (57) als Abenteurer Rick O'Connell zurück. Worum es in dem Reboot konkret gehen wird, ist bisher noch ein Geheimnis. Bekannt ist aber, dass die Geschichte in den späten 1950er-Jahren spielen soll. Inhaltlich soll der Streifen an die ersten beiden Filme anknüpfen und nicht an den dritten Teil. Neben London fanden die Dreharbeiten auch in Suffolk und Marokko statt. Auch weitere bekannte Gesichter sind wieder mit dabei: John Hannah spielt erneut Evelyns Bruder Jonathan Carnahan, Arnold Vosloo verkörpert den Priester Imhotep. Die Regie übernehmen Matt Bettinelli-Olpin (48) und Tyler Gillett, das Drehbuch hat David Coggeshall verfasst. Unter dem Titel "The Mummy: Book of the Dead" soll der Film planmäßig am 15. Oktober 2027 in die Kinos kommen.

Mit ihrer Stunteinlage tritt Rachel gewissermaßen in die Fußstapfen ihres ebenfalls berühmten Ehemanns Daniel Craig (58). Der Schauspieler drehte während seiner Zeit als James Bond selbst unzählige spektakuläre Action-Szenen. Für Rachel und Brendan ist das neue Projekt zugleich ein besonderes Wiedersehen. Die Stars standen im Jahr 1999 erstmals für "The Mummy" gemeinsam vor der Kamera. Zwei Jahre später folgte mit "The Mummy Returns" die Fortsetzung, in der sie erneut als ikonisches Leinwandpaar zu sehen waren. Beim dritten Teil "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor" aus dem Jahr 2008 war Rachel allerdings nicht mehr mit von der Partie. Die Rolle der Evelyn übernahm damals ihre Kollegin Maria Bello. Mit dem Reboot sind Rachel und Brendan zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder zusammen in der Filmreihe zu sehen.

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Imago Brendan Fraser und Rachel Weisz in einer Szene aus "Die Mumie kehrt zurück" (2000)

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United Archives GmbH Brendan Fraser und Rachel Weisz in "Die Mumie"

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