Schwere Fußverletzung: Kai Wiesinger stürzt auf der Bühne

Kai Wiesinger (60) hat sich bei einem Auftritt im Berliner Admiralspalast schwer am Fuß verletzt. Wie der Schauspieler jetzt im Podcast "Coffee Clash" erzählte, sollte er mit seiner Lebensgefährtin Bettina Zimmermann (51) den Comedian Physiopath auf der Bühne ankündigen. Doch das helle Scheinwerferlicht und der darüberliegende Nebel versperrten Kai offenbar die Sicht auf eine Lampe. Im Saal ahnte zunächst niemand, wie ernst die Situation war. "Die Leute dachten, das gehört dazu, dass du erst mal einen Patienten baust, an dem er dann zeigen kann, wie man den wieder hinkriegt", beschrieb Kai die Reaktion der Zuschauer. Während das Publikum also an eine geplante Showeinlage glaubte, merkte er selbst sofort, dass etwas nicht in Ordnung war und er ärztliche Hilfe brauchte. Später zeigte sich, wie schlimm es ihn tatsächlich erwischt hatte: Im Gelenkkomplex seines Fußes sind gleich mehrere Bänder gerissen.

Statt auf der Bühne landete Kai nach dem Sturz in einer Notaufnahme. Dort musste er sich allerdings in Geduld üben: Nach eigenen Angaben vergingen insgesamt sieben Stunden, bis er behandelt wurde. Weil sämtliche Plätze besetzt waren, lag der Schauspieler während der Wartezeit zeitweise sogar auf dem Fußboden. Inzwischen steht fest, wie es mit seinem Fuß weitergehen soll. Eine Operation möchte man nach Möglichkeit umgehen, weshalb Kai auf eine konservative Behandlung setzt. Zu Beginn rechnete Kai damit, dass es ungefähr ein Jahr dauern könnte, bis er seinen Fuß wieder voll belasten kann. Inzwischen gibt es aber gute Nachrichten: Am Tag vor der Podcastaufnahme wurde der Fuß erneut geröntgt, und die Ergebnisse fielen erfreulich aus. "Angeblich darf ich bald anfangen, ein bisschen zu belasten", verriet er. Bis dahin heißt es für ihn aber weiterhin: Fuß hochlegen und Geduld haben.

Dass Kai so lange ausharren musste, hatte einen besonderen Grund. Der Unfall passierte ausgerechnet am Tag des Berlin-Marathons. An diesem Tag hatten die medizinischen Anlaufstellen in der Hauptstadt ohnehin alle Hände voll zu tun. Der Schauspieler nahm die siebenstündige Wartezeit trotzdem gelassen hin. Er zeigte Verständnis dafür, dass lebensbedrohliche Notfälle in der Notaufnahme Vorrang haben. Die Abläufe in der Notfallmedizin kennt Kai zudem aus eigener Erfahrung, denn bevor er als Schauspieler bekannt wurde, arbeitete er selbst als Rettungssanitäter. Bei dem verhängnisvollen Bühnenauftritt war er nicht allein: Bettina stand an seiner Seite, schließlich wollte das Paar den Comedian an diesem Abend gemeinsam ankündigen. Statt eines gelungenen Auftritts endete der Abend für die beiden jedoch mit einem langen Aufenthalt im Krankenhaus.

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Imago Kai Wiesinger bei der Weltpremiere von Cirque du Soleil – Alize, November 2025

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Imago Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann bei der Premiere von "Mission Santa", Oktober 2025

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