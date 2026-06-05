Plötzlicher Tourstopp bei Rosalía: Fans warten auf Details

Mitten in ihrer aktuellen Welttournee muss Rosalía eine unerwartete Pause einlegen. Die 33-jährige spanische Sängerin hat kurzfristig gleich mehrere Stops ihrer laufenden "LUX Tour" abgesagt. Laut dem Magazin People, das sich auf eine Mitteilung des Konzertveranstalters Live Nation beruft, werden die geplanten Shows in Miami am 4. und 6. Juni sowie in Orlando am 8. Juni verschoben. Grund für die abrupte Pause sei ein familiärer Notfall. Die Musikerin bedauere die Enttäuschung ihrer Fans sehr, habe unter den Umständen aber keine andere Wahl. Viele Anhänger sind nun in großer Sorge und warten gespannt auf weitere Informationen.

Weitere Details zu dem familiären Notfall wurden bisher nicht veröffentlicht. Konzertveranstalter Live Nation erklärte lediglich, dass neue Informationen bald folgen sollen, sobald die verlegten Termine feststehen. Für Rosalía (33) ist die Pause besonders bemerkenswert, weil sie sich gerade auf ihrer bislang größten Headliner-Tour befindet. Die Konzertreise hatte Mitte März in Lyon begonnen und führte die Sängerin danach unter anderem nach Paris, in die Schweiz, nach Italien und durch Spanien. Bis zum geplanten Tourende im September in San Juan in Puerto Rico soll Rosalía eigentlich in 17 Ländern und 42 Arenen auftreten.

Auch abseits der Bühne sorgt Rosalía derzeit für Gesprächsstoff. Seit Monaten wird immer wieder über eine mögliche Verbindung zu dem Model Loli Bahia gesprochen. Ende März wurden Rosalía und Loli in Madrid bei einem Spaziergang Händchen haltend gesehen. Schon zuvor hatte es immer wieder Sichtungen der beiden gegeben. Offiziell hat sich die Sängerin zu den Gerüchten bislang nicht geäußert. Rosalía hält ihr Privatleben generell eher aus der Öffentlichkeit heraus, während Fans ihre Auftritte und persönlichen Momente in den sozialen Netzwerken dennoch genau verfolgen.

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Getty Images Rosalía bei den Ivors 2026 im Grosvenor House in London

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Getty Images Rosalía, März 2026

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Geoffroy VAN DER Hasselt/Afp via Getty Images, Claudio Lavenia/Getty Images for Fiuggi loved by Vogu Collage: Rosalía und Loli Bahia