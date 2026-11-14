Stephen King spricht im TV überraschend über seinen Tod

Stephen King (79) hat im US-Fernsehen überraschend offen über sein eigenes Lebensende gesprochen. Als Gast in der Talkshow "The View" fiel der Horrorautor den Moderatorinnen kurz vor Schluss der Sendung ins Wort, als diese sich gerade verabschieden wollten. "Gott wird mich irgendwann zum Schweigen bringen, aber hoffentlich nicht allzu bald", sagte er. Auch mit 79 Jahren denkt der Schriftsteller noch lange nicht ans Aufhören. In der Show berichtete er, dass er an jedem Tag der Woche rund drei Stunden dem Schreiben widme. Diese feste Routine sei ihm wichtig, um geistig "frisch zu bleiben". Grund für seinen Besuch im Studio war sein neuer Roman "Other Worlds Than These". Das Buch hatte Stephen zusammen mit seinem Kollegen Peter Straub geschrieben, der inzwischen verstorben ist, wie das Magazin OK! berichtet.

Ganz nüchtern leitete der Bestsellerautor seine Gedanken über den Tod ein: "Außerdem, wissen Sie, die andere Sache ist ... Ich bin nicht mehr so jung wie früher. Ich weiß, dass ich jung aussehe, aber das bin ich wirklich nicht." Moderatorin Joy Behar wollte davon nichts hören und widersprach sofort: "Sagen Sie das bloß nicht!" Ihre Kollegin Ana Navarro machte dem Gast daraufhin ein großes Kompliment: "Ihre Bücher sind unsterblich." Stephen nahm das eher bescheiden auf. "Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ist nett, das zu sagen", entgegnete er. Erst zwei Tage vor der Ausstrahlung war der Autor bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte in New York City gesehen worden. Auf Fotos war er mit einem Gehstock zu erkennen. Er befand sich auf dem Weg zu einer ausverkauften Literaturveranstaltung in der St. Ann & the Holy Trinity Church in Brooklyn, bei der er gemeinsam mit Emma Straub über sein neues Werk sprechen sollte.

"Other Worlds Than These" ist am 6. Oktober 2026 erschienen und schließt eine Fantasytrilogie über die Figur Jack Sawyer ab, die sich über Jahrzehnte erstreckt. Der erste Band, "The Talisman", kam bereits 1984 heraus. Im Jahr 2001 folgte mit "Black House" die Fortsetzung. Stephen verfasste alle drei Bücher gemeinsam mit Peter, dem Vater von Emma, mit der er in Brooklyn auf der Bühne stand. Peter verstarb im September 2022 im Alter von 79 Jahren. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte Stephen zahlreiche Romane und Kurzgeschichten. Zu seinen berühmtesten Werken gehören "Carrie", "The Shining", "Es", "Misery" und "Friedhof der Kuscheltiere". Viele seiner Geschichten wurden außerdem für Kino und Fernsehen verfilmt.

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Kenzo Tribouillard / Getty Images Autor Stephen King in Paris 2013

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Imago Autor Stephen King im Juni 2012 in Los Angeles

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