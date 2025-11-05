Kehren Brendan Fraser & Rachel Weisz zu "Die Mumie" zurück?

Brendan Fraser (56) und Rachel Weisz (55) könnten bald wieder auf der Leinwand vereint sein! Laut Berichten von Variety befinden sich die beiden Stars aktuell in Verhandlungen über eine Rückkehr zu einem neuen Teil der "Die Mumie"-Filmreihe. Die Abenteuer von Schatzsucher Rick und der talentierten Ägyptologin Evelyn hatten Ende der 1990er und Anfang der 2000er Millionen von Kinozuschauern begeistert und Brendan zum Action-Star gemacht. Nun plant Universal Pictures angeblich eine Fortsetzung des beliebten Franchises, die erneut auf das bereits bewährte Duo setzen soll. Mit an Bord sind demnach außerdem die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin (47) und Tyler Gillett, die mit ihrem Geschick im Horror-Genre schon erfolgreiche Neuauflagen von Scream inszeniert haben.

Viel ist über den neuen Film bisher nicht bekannt. Drehbuchautor David Coggeshall wird für die Geschichte verantwortlich sein, während unter anderem Sean Daniel, ein Produzent der vorherigen Teile, und Project X Entertainment mit von der Partie sind. Die Originalfilme, inszeniert von Stephen Sommers, spielten weltweit jeweils über 400 Millionen Dollar ein und wurden durch ihren spannenden Mix aus Abenteuer, Humor und Grusel bei Fans der Reihe zu Klassikern. Auch bei neueren Versuchen, die Marke "Die Mumie" wiederzubeleben, etwa mit dem Tom Cruise (63)-Film von 2017, konnte nicht an diesen Erfolg angeknüpft werden. Umso mehr setzt Universal offenbar auf die Beliebtheit der Originalstars, die bereits als Kino-Traumpaar Rick und Evelyn geglänzt hatten.

Neben ihren Rollen in "Die Mumie" und "Die Mumie kehrt zurück", die die beiden zum Kultpaar machten, haben beide Stars ihre Karrieren auf unterschiedliche Weise fortgesetzt. Während Brendan kürzlich mit einem Comeback glänzte und 2023 für seine Leistung im Film "The Whale" einen Oscar erhielt, war Rachel unter anderem in Marvels "Black Widow" und der TV-Serie "Dead Ringers" zu sehen – Projekte, die ihre Vielseitigkeit erneut unter Beweis stellten. Fans der Reihe verbinden mit ihren Figuren nostalgisches Abenteuer und eine packende Liebesgeschichte, die hoffentlich in der geplanten Fortsetzung wiedererweckt wird.

United Archives GmbH Brendan Fraser und Rachel Weisz in "Die Mumie"

United Archives GmbH / ActionPress Brendan Fraser und Rachel Weisz in "Die Mumie"

Getty Images Brendan Fraser und Rachel Weisz in "Die Mumie kehrt zurück"