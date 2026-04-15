Daniel Craig und Rachel Weisz verkaufen ihre Villa

Daniel Craig (58) und Rachel Weisz (56) haben ihr Stadthaus in Brooklyn verkauft. Das Paar trennte sich im April von der imposanten Immobilie, die sie fast ein Jahrzehnt lang ihr Zuhause nannten. Für das Anwesen kassierten die beiden Schauspieler stolze 11,8 Millionen Dollar (10 Millionen Euro) – ein beachtlicher Gewinn, wenn man bedenkt, dass sie die Immobilie 2017 für 6,75 Millionen Dollar (5,8 Millionen Euro) erworben hatten. Das vierstöckige Gebäude mit sechs Schlafzimmern und viereinhalb Badezimmern erstreckt sich über eine Fläche von rund 613 Quadratmetern und liegt im historischen Viertel von Cobble Hill, einem der begehrtesten Stadtteile New Yorks.

Die Geschichte des Hauses ist durchaus bewegt. Daniel und Rachel kauften die Immobilie von den bekannten Schriftstellern Martin Amis (†73) und Isabel Fonseca, die dort offenbar gerne große Partys feierten. Unter deren Besitz war das Gebäude laut Hello! durch einen Brand beschädigt worden, der an Silvester durch einen defekten Kamin ausgelöst wurde. Die Landmarks Preservation Commission genehmigte nach dem Verkauf umfangreiche Renovierungsarbeiten, sodass das Paar das Haus nach seinen Wünschen gestalten konnte. Laut der Luxusimmobilienagentur Corcoran wurde es als "saubere, leere Leinwand" angeboten, das Dach war infolge des Feuers brandneu. Neben dem Stadthaus hatten die beiden auch ein benachbartes Grundstück erworben, das sie bereits im Februar 2025 für 4,05 Millionen Dollar (3,5 Millionen Euro) wieder verkauften.

Daniel, der zuletzt mit neuem Look am Set glänzte, und Rachel sind seit 2010 ein Paar. Ein Jahr später gaben sie sich bei einer intimen Zeremonie in New York City das Jawort, bei der lediglich vier Gäste anwesend waren – darunter Daniels Tochter Ella und Rachels Sohn Henry aus ihrer früheren Beziehung mit Regisseur Darren Aronofsky (57). "Ich hätte nie gedacht, dass ich heiraten würde. Das war nicht mein Ziel. Das Gegenteil war der Fall", so Rachel gegenüber People. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Grace zur Welt. Das Viertel Cobble Hill, in dem sie lebten, gilt als idealer Ort für Familien und zieht zahlreiche Prominente an. In der Nähe wohnen unter anderem Matt Damon (55) mit seiner Frau Luciana Barroso (49) sowie Emily Blunt (43) und John Krasinski (46). Auch Paul Rudd (57) besitzt dort ein Haus, und Ethan Hawke (55) wird regelmäßig in der Gegend gesichtet.

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Getty Images Schauspieler Rachel Weisz und Daniel Craig, September 2023

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Getty Images Daniel Craig mit Rachel Weisz bei den Governors Awards, November 2015

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Getty Images Filmstars Rachel Weisz und Daniel Crai, September 2004