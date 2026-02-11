Tatsächlich: Neuer "Die Mumie"-Film kommt im Mai 2028

Brendan Fraser (57) und Rachel Weisz (55) kehren offiziell für den nächsten Film der beliebten "Die Mumie"-Reihe zurück. Universal hat bestätigt, dass die beiden Oscarpreisträger ihre kultigen Rollen als Rick und Evelyn O’Connell übernehmen werden. Der Film soll am 19. Mai 2028 in die Kinos kommen, ein Datum, das bislang ohne Konkurrenz durch andere Blockbuster bleibt. Die Regie übernimmt das Duo Matt Bettinelli-Olpin (47) und Tyler Gillett, auch bekannt als Radio Silence, das bereits mit erfolgreichen Horrorfilmen wie Scream 5 und "Scream 6" auf sich aufmerksam machte. Details zur Handlung bleiben jedoch geheim, sodass Fans nur spekulieren können, was ihre Lieblingscharaktere diesmal erwartet.

Die Produktion knüpft an den vorherigen Erfolg von Sean Daniel an, der bereits die ersten drei Filme der Originalreihe produziert hat und nun auch beim neuen Projekt mitwirkt. Ebenfalls wirken William Sherak, James Vanderbilt und Paul Neinstein als Produzenten, während Universal Executives Jay Polidoro und Jacqueline Garell die Aufsicht für das Studio übernehmen. Das Franchise, das mit dem ersten "Die Mumie"-Film im Jahr 1999 begann, konnte weltweit beeindruckende 1,5 Milliarden Euro einspielen. Damals zog der erste Film das Publikum mit einer actiongeladenen Geschichte voller Abenteuer und übernatürlicher Elemente in seinen Bann. Auch Prequels und Spin-offs, wie etwa "The Scorpion King", bauten die Erfolgsstory weiter aus.

Brendan, der alle drei bisherigen Hauptfilme der Reihe anführte, hatte schon vor seiner offiziellen Zusage eingeräumt, dass er lange auf die Gelegenheit gewartet habe, einen weiteren Mumien-Film zu machen. Für Rachel, die in den ersten beiden Teilen der Trilogie glänzte, ist das Comeback ebenfalls ein Highlight für Fans. Die beiden Stars hatten sich durch ihre Zusammenarbeit an "Die Mumie" und "Die Mumie kehrt zurück" in den 1990er-Jahren als Ikonen des Action-Abenteuer-Genres etabliert. Ihre Chemie vor der Kamera wurde zur treibenden Kraft der Reihe, und ihre Rückkehr dürfte die Spannung auf den neuen Film bei treuen Fans und dem Publikum weiter steigern.

Imago Brendan Fraser und Rachel Weisz in einer Szene aus "Die Mumie kehrt zurück" (2000)

Getty Images Brendan Fraser, 2024

Getty Images Rachel Weisz im Februar 2019