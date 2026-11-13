Hossa: Heidi Klum teilt verruchten Strumpfhosen-Clip mit Tom

Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (37) lassen ihre Fans an einem ziemlich heißen Moment teilhaben! Das Model hat auf Instagram jetzt einen privaten Clip veröffentlicht, der nach dem Tokio-Hotel-Konzert am Dienstagabend in Zürich entstanden ist. Darin sitzt ihr Ehemann entspannt auf einer Couch, während Heidi es sich auf seinem Schoß bequem macht. Sie trägt dabei ein kurzes Outfit, kombiniert mit Overknee-Stiefeln und einer Feinstrumpfhose. Plötzlich greift Tom zu und zerreißt kurzerhand den hauchdünnen Stoff. Dabei strahlt er seine Frau verliebt an. Heidi reagiert prompt und schlingt die Arme um den Musiker. Die intime Szene hat das Model ganz ans Ende eines Beitrags gesetzt, in dem sie zahlreiche Eindrücke von der gemeinsamen Reise und dem Konzertabend in der Schweiz gesammelt hat.

Heidi begleitet ihren Mann und dessen Band Tokio Hotel schon seit einigen Tagen auf Tour. Den Auftritt in Zürich verfolgte sie mitten aus dem Publikum. Ihr Social-Media-Post beginnt mit Aufnahmen aus einem Privatjet, mit dem das Paar und die Band nach Mailand reisen. Dort steht am Mittwoch bereits das nächste Konzert an. Anschließend folgen zahlreiche Bilder und Videos von der Show. Besonders die Couchszene am Ende kommt bei der Community bestens an. "Das letzte Video ist einfach Liebe & Leidenschaft pur! Love it!", schwärmt ein User in den Kommentaren. Ein anderer schreibt: "Wie Tom seine Heidi anschaut, nach all den Jahren! Ein Traum!" Ein weiterer Follower zeigt sich sichtlich amüsiert: "Wie Tom die Strumpfhose einfach mal so zerreißt." Auch Prominente melden sich zu Wort: Knossi (40) hinterlässt ein "Love" mit rotem Herz, von Alessandra Ambrosio (45) gibt es drei Flammen. Marlene Lufen (55) schickt zwei Herzen, Yannik Zamboni drei. Mittlerweile hat der Beitrag über 54.000 Likes gesammelt.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Heidi und Tom ihre Zuneigung während der laufenden Tour öffentlich zeigen. Schon bei ihrem Aufenthalt in Nürnberg teilten die beiden einen innigen Kuss auf einem Balkon. Für einen süßen Kontrast zu dem romantischen Moment sorgte Hund Fritz: Er saß zwischen den beiden und blickte entspannt in die Kamera. Der Abstecher nach Nürnberg war für das Paar eine Mischung aus Zweisamkeit und Arbeit, denn der Gitarrist stand dort ebenfalls mit seiner Band Tokio Hotel auf der Bühne. Heidi und Tom sind seit 2019 verheiratet. Die Moderatorin begleitet den Musiker immer wieder zu seinen Auftritten. Auch in den sozialen Medien halten die beiden für gewöhnlich mit Schnappschüssen nicht hinter dem Berg.

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Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum nach dem Tokio-Hotel-Konzert in Zürich, November 2026

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Instagram / heidiklum Tom Kaulitz zerreißt Heidi Klums Strumpfhose, November 2026

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