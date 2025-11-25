Eitelkeit? Darauf legt Kai Wiesinger beim Älterwerden Wert

Kai Wiesinger (59) zeigt sich mittlerweile mit komplett ergrauter Haarpracht und verzichtet bewusst aufs Haarefärben. Der Schauspieler, bekannt aus Produktionen wie "Tatort" und "Das Traumschiff", erklärte kürzlich seine Haltung dazu. "Ich schaue nicht mehr in den Spiegel", gab er gegenüber Bild preis und fügte hinzu, dass er seit 30 Jahren seine Haare selbst schneidet – und zwar in nur fünf Minuten. Nach einer kurzen Episode mit blond gefärbtem Haar aufgrund einer Fernsehproduktion, für die er seiner Aussage nach großen Zuspruch erhielt, entschied er sich auf Wunsch seiner Frau, zu seiner natürlichen Farbe zurückzukehren.

Neben den ergrauten Haaren setzt der Schauspieler auch bei seinem Lebensstil auf Natürlichkeit. Botox oder andere optische Anti-Aging-Hilfen lehnt Kai entschieden ab. Stattdessen verfolgt er einen gesunden Lebenswandel: Er lebt seit zwei Jahren alkoholfrei, nimmt kaum Fleisch zu sich und setzt mehr auf Obst, Gemüse und selbstgemixte Shakes. Regelmäßiges Joggen ergänzt seine bewusste Lebensweise. Im Zusammenhang mit seinem Roman "Zurück zu ihr", in dem er Themen wie Ehrlichkeit und den Umgang mit dem Älterwerden behandelt, betonte Kai: "Es geht darum, den normalen Gang der Dinge zu akzeptieren und sich selbst gegenüber ehrlich zu sein."

Privat scheint Kai ein ausgeglichenes Verhältnis zu seiner natürlichen Ausstrahlung entwickelt zu haben. Er unterstrich, dass es ihm nicht darum gehe, 100 Jahre alt zu werden, sondern der Fokus für ihn darauf liege, möglichst lange gesund zu bleiben und dabei Freude am Leben zu haben. Der Schauspieler lebt mit seiner Frau Bettina Zimmermann (50) in einer harmonischen Beziehung und scheint in seinem minimalistischen Ansatz für sich genau das richtige Gleichgewicht gefunden zu haben. Dass er sich dieser Lebensweise auch in einem Roman widmet, zeigt, wie sehr ihm das Thema am Herzen liegt.

Imago Kai Wiesinger bei der Weltpremiere von Cirque du Soleil – Alize, November 2025

Getty Images Kai Wiesinger im November 2018

Imago Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann bei der Premiere von "Mission Santa", Oktober 2025