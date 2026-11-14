27 Kilo weniger: Janet Jackson strahlt bei den Latin Grammys

Janet Jackson (60) hat bei den 27. Latin Grammy Awards in Las Vegas alle Blicke auf sich gezogen. Die Sängerin, die sich nur noch selten auf roten Teppichen zeigt, erschien zu der Preisverleihung in einem lila Anzug des Labels Luar. Das maßgeschneiderte Outfit war insgesamt locker geschnitten, an der Taille aber eng gearbeitet. Dadurch kam ihre veränderte Figur besonders gut zur Geltung. Schätzungen zufolge hat Janet in den vergangenen Jahren rund 27 Kilogramm abgenommen, berichtet Daily Mail. Selbstbewusst posierte die Musikerin für die Fotografen, die sich dieses Motiv natürlich nicht entgehen ließen. Allerdings war Janet nicht nur als glamouröser Gast vor Ort. Sie hatte an diesem Abend auch eine wichtige Aufgabe auf der Bühne und überreichte Reggaetonstar Daddy Yankee (49) die Auszeichnung als Person des Jahres.

Daddy Yankee machte anschließend deutlich, wie viel ihm die Ehrung durch Janet Jackson bedeutete. Auf Instagram richtete er persönliche Worte an die Sängerin: "Janet, dass du dabei warst, hat einen unvergesslichen Abend noch besonderer gemacht. Du hast Generationen inspiriert, mich eingeschlossen, und ich bin dankbar, dich meine Freundin nennen zu dürfen. Danke für deine wunderschönen Worte und all die Liebe. Ich habe dich sehr lieb!" Bei dem Event lernte Janet außerdem die spanische Sängerin Rosalía (34) kennen, die zum dritten Mal den Preis für das Album des Jahres mit nach Hause nahm. Das hatte zuvor noch keine Frau geschafft. Auf Instagram richtete Janet anschließend einige liebe Zeilen an sie: "Rosalía, es war so schön, dich kennenzulernen. Du bist so talentiert, und ich wünsche dir für deine vielversprechende Zukunft nur das Beste! Gott segne dich." Ihre Fans waren derweil ganz hin und weg. In den sozialen Medien schwärmten sie, Janet sehe "umwerfend schön" aus, und kürten sie gleich zur "Göttin und Königin fürs Leben".

Dass sich Janet heute so selbstbewusst präsentiert, ist keine Selbstverständlichkeit. In der Vergangenheit erzählte sie offen, wie sehr sie mit ihrem Körper gehadert hat. Schon als Teenager habe sie sich unattraktiv gefühlt und sehr unter ihrem Aussehen gelitten. Hinzu kamen abfällige Kommentare ihrer Brüder über ihr Gewicht. Selbst ihr 2009 verstorbener Bruder Michael Jackson (†50) soll sie mit Beleidigungen wie "Schwein", "Kuh" und "Schlachtschwein" aufgezogen haben. Gegenüber Today erinnerte sich Janet an diese Zeit zurück: "Ich schlug meinen Kopf buchstäblich gegen die Wand, weil ich mich nicht attraktiv fühlte. In meinem Leben gab es viel Schmerz. Aber so war es. Ich fühlte mich sehr unattraktiv." Schon bald steht für die Sängerin wieder ein großer Auftritt an: Im Dezember soll sie für das einmalige Konzert "Control 40" in der Amerant Bank Arena in Florida auf die Bühne zurückkehren. Damit feiert Janet das 40-jährige Jubiläum ihres Durchbruchalbums "Control".

Anzeige Anzeige

Getty Images Janet Jackson bei den 27. Latin Grammy Awards in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Janet Jackson besucht die 27. Latin Grammy Awards in Las Vegas

Anzeige Anzeige