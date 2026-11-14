Palina Rojinski verrät, warum sie Auszeiten so schätzt

Palina Rojinski (41) hat beruflich alle Hände voll zu tun, achtet bei ihrem vollen Terminkalender aber darauf, sich regelmäßig kleine Auszeiten zu gönnen. Wie die Moderatorin in einem Interview anlässlich der Anfang November gestarteten IHG-Kampagne "When the Host Needs Hosting" verrät, hat sie dafür ganz eigene Rituale entwickelt. Nach besonders stressigen Tagen legt sie ihr Handy bewusst beiseite und entspannt bei einem ausgiebigen Bad, um den Kopf wieder freizubekommen. Doch auch Meditation, Sport und Spaziergänge im Wald helfen der Schauspielerin dabei, neue Energie zu tanken. Dabei bedeutet Entspannung für Palina nicht zwangsläufig, sich von anderen Menschen zurückzuziehen. Zwar genießt sie es, Zeit allein zu verbringen, doch genauso wichtig sind ihr gemeinsame Stunden mit ihren Freunden. Ihr persönliches Erfolgsrezept bringt sie deshalb auf den Punkt: "Die Mischung macht's!"

Wenn es ihr Terminkalender zulässt, gönnt sich Palina auch gerne mal einen kleinen Tapetenwechsel. Dafür reist die Moderatorin in eine andere Stadt und verbringt dort ein paar entspannte Tage im Hotel. Besonders wichtig ist ihr außerdem, morgens genügend Zeit für sich zu haben, um möglichst ruhig und achtsam in den Tag zu starten. Doch frühe Drehtermine und andere berufliche Verpflichtungen machen ihr dabei immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Noch früher aufzustehen, ist für Palina allerdings keine Option. "Ich bin einfach noch nicht so weit, dem 5AM-Club beizutreten", erklärt sie augenzwinkernd. Stattdessen versucht sie inzwischen gemeinsam mit ihrem Team, bewusster Freiräume im Arbeitsalltag zu schaffen. Früher habe dagegen häufig regelrechtes "Termin-Tetris" geherrscht, um all ihre beruflichen Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen.

Neben ihren persönlichen Auszeiten schöpft Palina vor allem aus ihren langjährigen Freundschaften viel Kraft. Einige ihrer Freunde begleiten sie bereits seit der Schulzeit, und obwohl alle beruflich stark eingespannt sind, versuchen sie, regelmäßig Zeit miteinander zu verbringen. Dabei übernimmt die Moderatorin gerne die Rolle der aufmerksamen Gastgeberin: Sie hört ihren Liebsten zu, merkt sich kleine Vorlieben wie die bevorzugte Kaffeezubereitung und überrascht sie hin und wieder mit liebevollen Gesten. Gleichzeitig schätzt sie es, wenn sich auch mal jemand um sie kümmert. Wie Palina die bevorstehenden Weihnachtstage verbringen wird, hat sie noch nicht entschieden. Eine gemütliche Feier mit ihrer Familie zu Hause kommt ebenso infrage wie ein gemeinsamer Hotelaufenthalt.

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Imago Palina Rojinski, Berlin im Januar 2026

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Getty Images Palina Rojinski bei den GQ Men of the Year Awards 2025 im Metropol Berlin

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