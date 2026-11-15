"Virgin River" schreibt mit Staffel neun Netflix-Geschichte

Fans von "Virgin River" dürfen sich freuen: Die romantische Dramaserie geht in eine neunte Runde. Wie Netflix jetzt auf seiner Plattform Tudum offiziell verkündete, hat der Streamingdienst die Serie verlängert. Das geschah, noch bevor die achte Staffel überhaupt Premiere gefeiert hat, denn diese soll erst im kommenden Jahr erscheinen. Mit der Verlängerung schreibt die Produktion Geschichte: Mit insgesamt neun Staffeln wird "Virgin River" zur langlebigsten fiktionalen Dramaserie, die Netflix je selbst produziert hat. Geplant sind erneut zehn Folgen, die jeweils eine Stunde lang sind. Im Mittelpunkt stehen wieder Melinda "Mel" Monroe, gespielt von Alexandra Breckenridge (44), und Jack Sheridan, verkörpert von Martin Henderson (52). Dazu kommt die eingeschworene Gemeinschaft des kalifornischen Örtchens. Auch hinter der Kamera bleibt alles beim Alten: Showrunner Patrick Sean Smith ist weiterhin dabei und fungiert gemeinsam mit mehreren Kollegen als ausführender Produzent.

Doch nicht nur der Staffelrekord sorgt für Jubel. Laut Netflix wurde "Virgin River" bislang mehr als eine halbe Milliarde Mal angesehen. Ganze 28 Wochen lang hielt sich die Serie in den weltweiten Top 10 des Streamingdienstes. In über 80 Ländern schaffte sie es außerdem in die jeweiligen Top 10. Hauptdarsteller Martin zeigte sich gegenüber Netflix Tudum überwältigt: "Ich bin so demütig und fühle mich geehrt angesichts des anhaltenden Erfolgs von 'Virgin River' und kann unseren Fans gar nicht genug für ihre fortwährende Unterstützung der Serie danken." Die Crew und die Besetzung würden hart dafür arbeiten, die Serie so gut wie möglich zu machen. Auch Alexandra ist begeistert: "Ich bin unglaublich stolz auf unsere Serie und könnte mich nicht mehr darüber freuen, die Chance zu haben, mit Staffel neun weiterzumachen!" Wann die neuen Folgen zu sehen sein werden, ist noch offen. Zuerst ist ohnehin Staffel acht an der Reihe.

"Virgin River" basiert auf der gleichnamigen Romanreihe der Autorin Robyn Carr. Die Geschichte dreht sich um die Krankenschwester Mel, die nach schmerzhaften Erlebnissen ihr Leben in der Großstadt hinter sich lässt. In dem abgelegenen Ort im Norden Kaliforniens will sie noch einmal ganz von vorne beginnen. Dort begegnet sie dem Barbesitzer Jack, der sehr hilfsbereit Mel gegenüber ist. Schon bald entwickeln sich Gefühle zwischen den beiden. Im Laufe der bisherigen Staffeln wachsen die Leben der beiden immer enger zusammen. Zu den wichtigsten Stationen ihrer Beziehung gehören der erste Kuss in einer Hütte, ihre rustikale Hochzeit und die Geburt ihres Babys. Neben der Liebesgeschichte von Mel und Jack spielt aber auch das Leben der anderen Bewohner eine zentrale Rolle. Die Freundschaften und Beziehungen innerhalb der eng zusammenhaltenden Kleinstadtgemeinschaft prägen die Handlung genauso stark wie das Liebespaar selbst.

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix Alexandra Breckenridge als Mel Monroe und Martin Henderson als Jack Sheridan in "Virgin River"

Anzeige Anzeige

Imago Alexandra Breckenridge und Martin Henderson in "Virgin River", Staffel 5, Episode 4

Anzeige Anzeige