Neue Figur sorgt für frischen Wind bei "Dahoam is Dahoam"

Nils Kreutinger ist ab sofort als neues Gesicht bei "Dahoam is Dahoam" zu sehen. Der 39-Jährige verstärkt den Hauptcast der BR-Erfolgsserie und übernimmt die Rolle von Charly Bauer, dem großen Bruder von Philipp (30) Bauer. In Lansing ist Charly kein Unbekannter, sondern ein Rückkehrer mit Vergangenheit, der im fiktiven Dorf bereits Spuren hinterlassen hat und nun offenbar einen Neuanfang wagen will. "Ich denke, die Fans dürfen sich auf eine neue Figur freuen, die das gewohnte Leben in Lansing erst einmal etwas durcheinanderbringen wird", erklärt Nils im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Die Figur verspricht also jede Menge Dynamik. "Charly ist nicht auf den Mund gefallen, sehr selbstbewusst und bringt eine gute Portion Witz, aber auch ein gutes Maß an Konfliktpotenzial mit", verrät der Schauspieler laut Schweizer Illustrierte. Vor allem das Verhältnis zu Serienbruder Philipp, gespielt von Philipp Schneider, dürfte für Spannung sorgen. Hinter den Kulissen verlief der Einstieg dagegen ausgesprochen harmonisch. Der Schauspieler berichtet von einer entspannten ersten Zeit am Set und einem besonders herzlichen Empfang durch das eingespielte Ensemble: "Ich wurde vom ersten Tag an so warm und herzlich in die 'DiD'-Familie aufgenommen, dass sich die Arbeit am Set bereits nach den ersten Drehtagen sehr vertraut angefühlt hat."

Der gebürtige Regensburger absolvierte seine Schauspielausbildung in Frankfurt und stand anschließend über zehn Jahre auf den Bühnen verschiedener deutscher Theater, darunter am Staatstheater Wiesbaden und am Schauspielhaus Bochum, wie die Schweizer Illustrierte berichtet. Mit Charly hat er nun eine Figur gefunden, die ihm persönlich sehr nahegeht und ihm entsprechend leichtfällt: "Das ist ein großes Geschenk und eine tolle Erfahrung", sagt Nils über die Rolle. Während Charly frischen Schwung in die Serienfamilie bringt, kündigt sich gleichzeitig ein Abschied an: Ursula Erber wird als Theresa Brunner am 7. April um 19:30 Uhr im BR Fernsehen letztmals zu sehen sein.

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ARD "Dahoam is Dahoam"-Sendereihebild

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Dahoam is Dahoam, ARD Phillipp Schneider als Philipp mit Nils Kreutinger als Charly in "Dahoam is Dahoam"

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ARD "Dahoam is Dahoam"-Annalena und Theresa