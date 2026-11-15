Nach Schulden und Drogensucht setzt KsFreak aufs Comeback

Marcel Dähne, bekannt als KsFreak, setzt für sein Comeback offenbar alles auf eine Karte. Im kommenden Jahr will er seinen Job als Bofrost-Fahrer kündigen und wieder Vollzeit als Influencer arbeiten. Das kündigte er jetzt in seinem neuesten YouTube-Video an. Dabei war Marcel erst im Juli 2026 überraschend als Streamer in die Öffentlichkeit zurückgekehrt, nachdem er sich 2024 weitgehend zurückgezogen hatte. Der Schritt ist mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden: Seit seinem Neustart im Sommer sollen seine Zuschauerzahlen um rund 90 Prozent gesunken sein. Trotz des finanziellen Risikos gibt sich der Familienvater zuversichtlich. Vielmehr betont er in dem Video, dass seine Ausgangslage heute besser sei als zu früheren Hochzeiten seiner Onlinekarriere. "Um mich braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich bin tatsächlich besser aufgestellt als jemals zuvor", versichert KsFreak seinen Fans.

Für den geplanten Neustart baut Marcel inzwischen auf professionellere Strukturen. Er arbeitet inzwischen mit einem neuen Management zusammen und beschäftigt einen Cutter. Zudem vertraut der Streamer auf sein stabiles privates Umfeld. Direkt nach seiner Rückkehr folgten dem Streamer auf Twitch schnell mehr als 50.000 Fans. Im Vergleich zu Juli und August sollen die Zuschauerzahlen mittlerweile allerdings massiv eingebrochen sein. Auch finanziell ist die Lage weiterhin angespannt. "Ich habe 100 Euro auf dem Konto. Für den Monat reicht das", erklärte er offen in einem Twitch-Stream. Seine Einnahmen auf der Plattform verschaffen ihm und seiner Freundin derzeit zwar etwas Spielraum. Ob das Geld nach der geplanten Kündigung dauerhaft für die dreiköpfige Familie reicht, ist allerdings noch offen. Unter seinem neuesten Video äußern deshalb einige Fans Bedenken. Mit Blick auf den Druck, den er als Vater trägt, warnen sie ihn davor, frühere Fehler zu wiederholen.

Hinter Marcel liegen bereits schwere Jahre. Nach seinem großen YouTube-Hype im Jahr 2019 geriet Marcel in eine Abwärtsspirale. Er hatte mit Leistungsdruck, einer Drogensucht und Schulden zu kämpfen. Über diese Probleme sprach er auch bei seiner Rückkehr im Juli 2026. Heute präsentiert sich der Streamer vor allem als bodenständiger Arbeitnehmer und junger Vater. Seine wichtigste Aufgabe sieht er inzwischen zu Hause: "Ich versuche, der beste Papa der Welt zu sein", erklärte er in einem YouTube-Video. Großen Rückhalt bekomme er dabei von seiner Partnerin. "Ich habe eine wundervolle Frau an meiner Seite und ich habe ein so stabiles Fundament!", betont Marcel in seinem neuesten Video. Seine schwierige Vergangenheit betrachtet KsFreak inzwischen als Antrieb für den Neuanfang: "Ich habe schwere Zeiten gehabt, aber das macht mich nur noch stärker", stellte KsFreak klar.

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Instagram / ksfreak Influencer Marcel Dähne postet ein Selfie, April 2021.

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TikTok / officialksfreak Marcel Dähne in seiner Bofrost-Arbeitskleidung

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