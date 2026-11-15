Brandon Sklenar kann seinen Hollywood-Aufstieg kaum fassen

Brandon Sklenar (36) nimmt sich nach mehreren großen Hollywoodrollen erstmals die Zeit, seinen Aufstieg sacken zu lassen. Im Interview mit The Hollywood Reporter blickt der Schauspieler auf die vergangenen Jahre zurück. Nach seinem Durchbruch in der Paramount+-Serie "1923" folgten Filme wie "Nur noch ein einziges Mal", "Drop" und der Thriller "The Housemaid", der mit Sydney Sweeney (29) und Amanda Seyfried (40) rund 400 Millionen Dollar einspielte. "Und jetzt, da ich anhalten und mich umsehen kann, denke ich: 'Was zum Teufel? Das ist verrückt'", erzählt Brandon. Für die Chancen des vergangenen Jahres fühle er sich "unglaublich glücklich". Für 2027 stehen bereits vier neue Hauptrollen an: in "The Rescue", "F.A.S.T.", "Vegas: A Love Story" mit Maika Monroe (33) und "Iron Jane" mit Eiza González (36). Bis dahin möchte er stärker auf sein Wohlbefinden achten. Mit dem Rauchen hat er bereits aufgehört.

Im Interview erzählt Brandon auch, dass ihn Körperdysmorphie seit seiner Kindheit begleitet. Als stämmiger Junge sei er wegen seines Körpers gehänselt worden und nur im T-Shirt schwimmen gegangen. Nach einem Wachstumsschub hätten andere ihn wiederum dafür verspottet, dass er so schlaksig war. Er begann, hart zu trainieren, um es ihnen zu zeigen. Mit der Zeit wurde daraus eine zwanghafte Beschäftigung mit seinem Körper. "Wenn man mich heute als 36-jährigen Mann ansieht, würde man es nie vermuten, aber ich fühle mich immer noch sehr stark wie dieser kräftige zwölfjährige Junge – dieses Gefühl, dass nichts jemals gut genug ist", sagt Brandon. Eine Therapie helfe ihm dabei, mit diesen Gefühlen umzugehen. Sich im Alltag weniger abzuwerten, falle ihm aber weiterhin schwer.

In "Iron Jane" fließen diese Erfahrungen in seine Rolle ein. Im Drama von Drehbuchautorin und Regisseurin Lissette Feliciano spielt Brandon den früheren Bodybuildingchampion Josh, der nach einer Verletzung zum Trainer wird. Er nimmt Janie, gespielt von Eiza González, unter seine Fittiche. Sie wurde als Kind vernachlässigt und sucht im Wettkampfbodybuilding Anerkennung und ein besseres Körpergefühl. Ihr Streben nach Perfektion nimmt dabei immer mehr Raum ein. Brandon kennt das Umfeld aus seiner Jugend in New Jersey: Mit 15 putzte er die Böden eines Bodybuildingstudios, mit 18 arbeitete er dort als Trainer und leitete das Studio. Kampfsport betrieb er bereits seit seinem sechsten Lebensjahr. Besonders schwer fiel ihm eine Szene, in der er beim Posieren seinen ganzen Körper zeigen musste. Dabei sei ihm bewusst geworden, unter welchem Druck Eiza während des gesamten Drehs stand. Mit seiner Firma Vista Lane Pictures ist Brandon bei dem Film erstmals auch Produzent. Nach der Präsentation beim American Film Market soll "Iron Jane" voraussichtlich 2027 auf einem Festival zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Sklenar im November 2019

Anzeige Anzeige

IMAGO / Capital Pictures, xCAP TFSx Brandon Sklenar und Julia Schlaepfer in der Serie "1923"

Anzeige Anzeige