Neue Promi-Beefs: "Die Abrechnung" bekommt zweite Staffel

Die Abrechnung geht in die nächste Runde! Die Realityshow wird im kommenden Jahr mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Das hat der Streamingdienst Joyn jetzt bekannt gegeben und gleich 20 neue Folgen angekündigt. Mit der Fortsetzung bekommt das Format allerdings auch einen neuen Namen: Statt "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" läuft die Sendung künftig unter dem Titel "Die Abrechnung – Prominent zerstritten". Am Grundprinzip der Show ändert sich dagegen nichts. Erneut ziehen bekannte Gesichter in ein abgelegenes Haus und stehen dort plötzlich ihrem jeweiligen Erzfeind gegenüber. Ausgerechnet mit diesem müssen sie anschließend ein Team bilden. Die zerstrittenen Duos treten gemeinsam in unterschiedlichen Herausforderungen gegen ihre Mitstreiter an und kämpfen dabei um das Preisgeld. Obwohl zwischen den Beteiligten alte Konflikte stehen, sind sie in den Challenges aufeinander angewiesen. Nur wenn die einstigen Kontrahenten trotz ihrer Differenzen zusammenarbeiten, können sie sich gegen die anderen Promipaare behaupten und im Wettbewerb bleiben.

Welche Promis ihre alten Streitigkeiten in der neuen Staffel vor laufender Kamera austragen werden, ist bislang noch ein Geheimnis. Der Sender hat bisher keine Namen der Kandidaten verraten. Auch zum genauen Start der Show hält sich der Streamingdienst noch bedeckt. Fest steht nur, dass die neuen Folgen 2027 zu sehen sein sollen. Einen konkreten Termin sowie Informationen zu den Sendeterminen und Streamingzeiten gibt es aktuell noch nicht. Für die Teilnehmer selbst wird es wohl ebenfalls eine Überraschung: Sie wissen im Vorfeld nämlich nicht, dass sie in dem Haus ausgerechnet auf ihre jeweiligen Rivalen treffen werden. Neben den Challenges spielt zudem das Zusammenleben eine wichtige Rolle im Konzept der Sendung. Die Promis müssen sich dort mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit und den Ursachen ihres Zerwürfnisses auseinandersetzen. Gleichzeitig gilt es, als Duo gegen weitere zerstrittene Teams zu bestehen. Damit verbindet "Die Abrechnung – Prominent zerstritten" erneut den Kampf um das Preisgeld mit persönlichen Aussprachen. Ob die erzwungene Zusammenarbeit alte Feindschaften weiter verschärft oder manche Konflikte am Ende beigelegt werden können, dürfte sich erst im Laufe der neuen Folgen zeigen.

Wie spannend ein solches Aufeinandertreffen verlaufen kann, bewies die erste Staffel. Dort sorgten unter anderem Kate Merlan (39) und Sam Dylan (35) für Aufsehen. Die beiden waren einst beste Freunde gewesen, hatten sich jedoch zerstritten. Zu Beginn der Show gingen die Ex-BFFs deshalb alles andere als freundlich miteinander um. Im Laufe der Sendung rauften sich die Realitystars allerdings zusammen und arbeiteten immer besser als Team. Am Ende konnten Kate und Sam sogar das Finale für sich entscheiden und gingen als Siegerduo aus der Show hervor. Die beiden konnten nach ihrem vorausgegangenen Zerwürfnis auch eine neue Freundschaft aufbauen. Rund um die erste Staffel geriet Sam allerdings noch mit einer weiteren Teilnehmerin aneinander. Lisha Savage (40) erhob damals auf Instagram schwere Vorwürfe gegen den Realitystar. Somit lieferte das Format nicht nur innerhalb der Sendung reichlich Konfliktstoff, sondern sorgte auch abseits der ausgestrahlten Folgen für Auseinandersetzungen.

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Joyn "Die Abrechnung"-Kandidaten 2025

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Joyn / Christoph Köstlin Kate Merlan und Sam Dylan, "Die Abrechnung - Der Promi Showdown"-Kandidaten

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