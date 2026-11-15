Jude Bellingham wollte als Kind nichts vom Fußball wissen

Real-Madrid-Star Jude Bellingham (23) zählt mittlerweile zu den bekanntesten Fußballern Englands. In seiner Kindheit in Stourbridge war der Sport jedoch am Anfang für ihn gar nicht wichtig. Im Interview mit British Vogue erklärte der Mittelfeldspieler seine damalige Abneigung: "Sobald der Fußball herausgeholt wurde, hatte ich kein Interesse mehr. Ich wollte nicht getreten werden, ich wollte niemanden treten – lasst mich einfach mit meinen Gänseblümchenketten in Ruhe." Doch bei den Gänseblümchen ist es nicht geblieben. Jude begann seine Profikarriere bei Birmingham City und wechselte anschließend zu Borussia Dortmund. Inzwischen läuft er für Real Madrid sowie die englische Nationalmannschaft auf.

Aktuell bereitet sich Jude mit der englischen Nationalmannschaft auf zwei Nations-League-Partien vor. Am Donnerstag trifft das Team auf Kroatien, danach wartet ein Match mit Spanien. Das erste Spiel steht dabei besonders im Fokus: Bereits im letzten Monat hatte England die Kroaten mit einem satten 7:0 geschlagen. Nationaltrainer Thomas Tuchel (53) berief neben Jude auch dessen jüngeren Bruder Jobe Bellingham in den 26-köpfigen Kader. Während seiner Karriere erhielt Jude zudem persönlichen Rat von den englischen Fußballlegenden David Beckham (51) und Ian Wright. Nachrichten von Ian machen ihn offenbar bis heute nervös. "Ich denke dann immer: 'Was haben sie jetzt über mich gesagt?'", offenbarte der Fußballprofi. Bei Länderspielen trifft Jude den früheren Stürmer regelmäßig. "Ich sehe ihn immer bei den England-Spielen und umarme ihn dann oder werfe ihm einen Kuss zu", schilderte Jude.

Trotz Judes anfänglicher Zurückhaltung spielt Fußball in seiner Familie schon lange eine große Rolle. Sein Vater Mark Bellingham war für mehrere englische Amateurvereine aktiv. Auch Jobe entschied sich für eine Laufbahn als Profi. Während der anstehenden Länderspielpause könnten die Brüder nun erstmals gemeinsam für Englands A-Nationalmannschaft auflaufen. Für Jobe besitzt bereits die gemeinsame Berufung eine große Bedeutung. "Es ist ein großartiges Gefühl für die Familie. Es ist ehrlich gesagt etwas ganz Besonderes", erklärte er gegenüber The Sun. Aber auch abseits des Rasens hatte Jude große Pläne verfolgt. Wie die Daily Mail berichtete, sollte der Fußballer nach Davids Vorbild zur globalen Marke aufgebaut werden.

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Getty Images Jude Bellingham, Juli 2025

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Getty Images Thomas Tuchel gibt Jude Bellingham Anweisungen im WM-Halbfinale 2026 zwischen England und Argentinien in Atlanta

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