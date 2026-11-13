Neuer Buzzcut-Look: Michelle macht ihren Hatern eine Ansage

Michelle (54) lässt sich die fiesen Kommentare zu ihrem neuen Look nicht länger gefallen. Seit rund drei Wochen trägt die Sängerin einen grauen Buzzcut. Seitdem erhält sie im Netz zahlreiche negative Reaktionen und sogar Hassnachrichten. In einer neuen Folge ihrer Instagram-Reihe "Nachtgedanken" wendet sie sich nun mit deutlichen Worten an ihre Kritiker. Dabei unterscheidet die Musikerin klar zwischen Meinungen über ihre Frisur und persönlichen Angriffen. Dass nicht jeder ihre radikale Typveränderung schön findet, akzeptiert sie ausdrücklich: "Meinungsfreiheit. Da bleibe ich auch dabei, das ist völlig in Ordnung. Aber Beleidigungen müssen nicht sein." Zugleich stellt die Musikerin unmissverständlich klar, dass bei der Wahl ihrer Frisur vor allem ihr eigenes Empfinden zählt. Ob andere Menschen den fast kahlen Look schön finden oder nicht, sei letztlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Michelle selbst steht jedenfalls hinter ihrer Entscheidung: "Aber es ist mein Geschmack."

Ganz überraschend kommt der Gegenwind für die Sängerin allerdings nicht. Schon vor dem Griff zum Rasierer hatte sie mit kritischen Stimmen gerechnet und mögliche Reaktionen auf Instagram bereits vorweggenommen: "Jetzt dreht sie völlig durch, die hat 'n Rad ab, die spinnt." Bereuen tut Michelle ihre Entscheidung trotz der Anfeindungen kein bisschen. "Ich fühle mich super, super wohl. Ich kann das nur jedem raten, zu machen", schwärmt sie. Für sie überwiegen die Vorteile der kurzen Haare ganz klar. "Es macht stark. Es ist einfach. Es ist frisch. Es ist extrem pflegeleicht. Wer damit nicht klarkommt, soll es einfach lassen", erklärt die Musikerin. Auch beim Haarewaschen bemerkt sie einen praktischen Unterschied, denn mittlerweile benötigt sie nur noch sehr wenig Shampoo. Einen kleinen Nachteil bringt die kurze Frisur allerdings mit sich: Ihr Kopf wird draußen schneller kalt. Deshalb verlässt Michelle das Haus derzeit stets mit einer Mütze.

Hinter dem radikalen Schnitt steckte für Michelle allerdings mehr als die Lust auf einen neuen Look. Schon vor drei Wochen hatte sie gegenüber Bild erklärt, dass sie damit einen neuen Lebensabschnitt sichtbar machen wollte. Nach ihrem Abschied von der Musikbühne arbeitete sie unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer als Medium. "Es ist ein radikaler Neuanfang für mich und ich fühle mich so stark wie nie", hatte sie betont. Den Wunsch nach abrasierten Haaren hatte sie nach eigener Aussage schon seit Jahren gehegt. Ihre öffentlichen Auftritte als Michelle hatten sie jedoch davon abgehalten. Mit dem Ende ihrer Verlobung hatte die Typveränderung dagegen laut Michelle nichts zu tun. Den Wunsch nach kurzen Haaren hatte sie bereits vor der Beziehung gehabt. Im Frühjahr hatte sie mehrere Wochen auf Bali verbracht, um die Trennung zu verarbeiten und wieder zu sich selbst zu finden.

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Instagram / michelle_aktuell Michelle im November 2026

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Instagram / michelle_aktuell Michelle in einem Reel auf ihren Kanal 2026

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