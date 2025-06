Stephen Curry enthüllt: Er kämpft mit Selbstzweifeln

Stephen Curry (37), einer der größten Basketballstars seiner Generation, zeigte sich in einem Interview mit CNBC überraschend ehrlich über Zweifel und Unsicherheiten, die ihn in seiner Karriere begleitet haben. Der 37-jährige Golden State Warriors-Spieler gestand, dass er "manchmal" unter dem sogenannten Hochstapler-Syndrom leidet. "Ich bin ein Mensch wie jeder andere", erklärte Steph. Dabei geht es nicht nur um seine Fähigkeiten auf dem Basketballfeld. Vielmehr beschäftigt ihn die Frage, ob er alles gibt, um für diejenigen da zu sein, die auf ihn zählen, und ob er sein gesamtes Potenzial in allen Lebensbereichen ausschöpft.

Seine Frau Ayesha Curry (36), die er 2011 heiratete, kennt diese Gefühle nur zu gut. Auch sie sprach in einem Interview mit dem Magazin People im Februar über ihre Hoffnungen, Ängste und den Druck, den sie in ihrer vielfältigen Karriere als Autorin, Gastronomin und Unternehmerin empfindet. Die Eheleute ziehen vier Kinder groß: Riley, Ryan, Canon und den jüngsten Familienzuwachs Caius, der im Mai letzten Jahres geboren wurde. Ayesha betonte die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung in ihrer Partnerschaft und scherzte sogar: "Geschäftsgespräche sind wie ein Vorspiel für uns." Damit unterstrich sie, wie sehr sie und Steph sowohl beruflich als auch privat ein eingespieltes Team sind.

Steph und Ayesha, die sich 2003 als Teenager in der Kirche kennenlernten, führen neben ihrer Familie zahlreiche Unternehmungen. Steph vereint in seinem Leben Basketball, Geschäftssinn und Engagement für die Gemeinschaft, unter anderem durch seine Stiftung zugunsten kalifornischer Schüler. Seine Frau Ayesha inspiriert derweil ebenfalls mit ihrem Einsatz in verschiedenen Bereichen. Trotz ihres öffentlichen Erfolgs demonstrieren beide immer wieder, dass auch prominente Persönlichkeiten mit Selbstzweifeln kämpfen können, was sie für viele Fans zugänglicher und sympathischer macht.

Getty Images Steph und Ayesha Curry bei den Sports Illustrated Sportsperson of the Year Awards

KCS Presse / MEGA Stephen Curry und seine Söhne bei den Olympischen Spielen 2024

